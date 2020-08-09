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أخبار العالم

تحقيق رغبة ترامب .. البنتاجون يعلن تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان.

وبحسب "الحرة"، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ستخفض عدد القوات المتواجدة في أفغانستان إلى أقل من 5000 جندي بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار ما أعلنته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بشأن رغبته في تقليل التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، ولا سيما أفغانستان.

وجاء الإعلان عقب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قالت فيه إن عملاء المخابرات الروسية منحوا مكافآت لعناصر طالبان مقابل قتل جنود أمريكيين.

وقال ترامب إن  إنه لم يطلع على مزاعم "نيويورك تايمز"، وإنه لم تعرض عليه تقارير بهذا الشأن، لأن وكالات المخابرات الأمريكية لا تعتقد أن ذلك حدث على الإطلاق.

وأخبر ترامب شبكة "فوكس بيزنس" أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الحادث المفترض لم يحدث أبدًا، ولهذا لم يتم إطلاعه على المزاعم، التى أنها تعود إلى 2019.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن التقارير التي تتحدث عن أن روسيا تعمل ضد الولايات المتحدة في أفغانستان غير مغلوطة.

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