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تكنولوجيا

ZTE تكشف رسميا عن تحفتها Axon 11 SE..السعر والمواصفات..صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:23 ص
تسريبات سعر ومواصفات
تسريبات سعر ومواصفات هاتف ZTE Axon 11 SE..صور
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة ZTE الصينية اليوم رسمياً عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل إسم ZTE Axon 11 SE، وذلك بعد مرور فترة قصيرة من إعلانها عن هاتفها المميز أيضاً Axon 11 5G.

وبحسب موقع phonearena التقني، يأتى ذلك بعد ساعات من نشر المدون رونالد كواندت Roland Quandt عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مجموعة من الصور التى تظهر الهاتف الجديد ZTE Axon 11 SE، والتى أظهرت تصميمه الأنيق من الجهة الأمامية والخلفية للهاتف، بالإضافة إلى الألوان المميزة، والحواف الصغيرة جدًا التى جاء بها.

ZTE Axon 11 SE leaks out: 5G mid-range phone that might not cost much
ويأتى هاتف Axon 11 5G، بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD، وبحواف صغيرة للغاية، وثقب أعلى يسار الشاشة يشبه "قطرة الماء" للكاميرا الأمامية و مكالمات الفيديو.


ولعشاق التصوير، جاء هاتف Axon 11 5G بكاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، و 8  و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ZTE Axon 11 SE leaks out: 5G mid-range phone that might not cost much

ويعمل هاتف Axon 11 5G، بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 800 المنافس الأقوي لسلسة معالجات Qualcomm's Snapdragon 7xx series، وبذاكرة داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 و 8 جيجابايت.

ويمتلك هاتف Axon 11 5G،، بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير، يمكنها شحن 50% منها فى نصف ساعة فقط، كما يدعم الهاتف تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن يأتي هاتف Axon 11 5G بسعر 5200 جنيه لنسخة 128 جيجابايت، و 5900 لنسخة 256 جيجابايت.

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