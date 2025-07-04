مباحثات أمريكية سورية لمراجعة التصنيفات الإرهابية والعقوبات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، تركز حول مراجعة التصنيفات الإرهابية المتعلقة بسوريا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي.

وأكد الوزير الأمريكي خلال الاتصال أنه يعتزم دراسة اتخاذ خطوات جديدة في ما يخص مراجعة التصنيفات الإرهابية الصادرة عن كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في ما يتعلق بالوضع السوري، وذلك ضمن إطار أوسع من التحركات السياسية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الملف السوري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الوزير روبيو ناقش مع الشيباني سلسلة من الخطوات التي اتخذتها واشنطن في الأشهر الماضية لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إشارة إلى إجراءات جزئية استهدفت تخفيف الأعباء عن قطاعات مدنية.

لكن روبيو شدّد في الوقت نفسه، بحسب البيان، على تمسك بلاده بالإبقاء على العقوبات المفروضة على ما وصفها بـ"الجهات الخبيثة"، وفي مقدمتها الرئيس السوري بشار الأسد والمقربون منه، وذلك على خلفية ما تعتبره واشنطن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة المسار السياسي في البلاد.