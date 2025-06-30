ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لتخفيف العقوبات على سوريا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع أمر تنفيذي اليوم الاثنين بتخفيف العقوبات عن سوريا.

وكشفت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية، أن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي في وقت لاحق من اليوم الاثنين، والذي ينص على تخفيف العقوبات على سوريا.

يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وسقط النظام السوري في الثامن من ديسمبر الماضي، بعد المواجهات المسلحة بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة التي يقودها أبو محمد الجولاني، الذي أصبح رئيسا انتقاليا لسوريا فيما بعد وغير إسمه إلى أحمد الشرع.

وتسبب الانهيار السريع للجيش السوري في توغل إسرائيل إلى داخل المنطقة العازلة وقصف المنشآت العسكرية وتدمير مقدرات وأسلحة الجيش السوري.