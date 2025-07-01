سوريا.. القبض أحد معاوني مدير سجن صيدنايا

نجحت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس السورية في إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيئ السمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن وزارة الداخلية القول بأن تم القبض على العقيد حسين تم بعد عملية أمنية نوعية ودقيقة أثناء اختبائه في إحدى المناطق النائية بريف طرطوس، حيث جرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويعد سجن صيدنايا أحد أبرز سجون السورية التي مارس فيها أبشع عمليات التعذيب والقتل الوحشي والانتهاكات بحق من اعتقلهم من أبناء الشعب السوري وفق ماذكرت وكالة الأبناء السورية .