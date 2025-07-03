بعد توقف دام عقدا من الزمان.. الكويت تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد توقّف دام أكثر من عقد حيث هبطت أولى طائرات شركة الجزيرة في مطار دمشق قادمة من مطار الكويت الدولي إيذاناً بعودة الخط الجوي بين البلدين.

وذكرت الشركة الكويتية في بيان رسمي أن الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يومياً على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية موسم الصيف ما يعكس نيتها في أن توسّع حضورها في السوق السورية

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات متزايدة لربط سوريا مجدداً بشبكات النقل الجوي الإقليمي وسط ترقّب اقتصادي وسياحي لنتائج هذا الانفتاح.