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تكنولوجيا

شاهد.. ZTE تطلق إعلانا دعائيا يكشف تصميم أول هاتف في العالم بكاميرا تحت الشاشة.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:49 ص
ZTE تطلق إعلان دعائى
ZTE تطلق إعلان دعائى يكشف تصميم هاتف Axon 20 5G
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ندى على
أطلقت شركة ZTE الصينية إعلانا دعائيا يكشف شكل وتصميم هاتفها القادم ZTE Axon 20 5G ، الذى سيصدر رسميا يوم 1 سبتمبر المقبل، حيث إنه أول هاتف في العالم بكاميرا تحت الشاشة. 

وحسب موقع GSMArena فإن الإعلان يظهر هاتف Axon 20 5G بألوانه الأسود والرمادى والوردى والبنفسج، وبدون أى نوتش أو ثقوب حيث تم دمج الكاميرا أسفل الشاشة. 


ZTE Axon 20 con selfie camera nel display: data di lancio e render ...

هاتف Axon 20 5G من فئة الهواتف المتوسطة، بشاشة كبيرة قياس 6.9 بوصة، من نوع OLED، وبجودة +FullHD، كما سيأتى ببطارية سعة 4120 مللى أمبير تدعم خاصية الشحن السريع. 

ويحتوى هاتف Axon 20 5G على ثلاثة كاميرات خلفية الأساسية بدقة 64  ميجا بيكسل ، بالإضافة إلى كاميرتين آخرتين بدقة 8 و 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل. 

تعرف على هاتف Axon 20 5G القادم - أخبار صحيفة الرؤية
وسيصدر هاتف Axon 20 5G بمعالج من نوع  Qualcomm Snapdragon 765G ، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، مع مساحة داخلية سعة 256 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 . 

وتصدرت شركة ZTE  المشهد متفوقة على شركة أوبو الصينية، عندما قررت الإعلان عن نيتها إطلاق هاتف Axon 20 5G باول هاتف بكاميرا تحت الشاشة بعد كشف أوبو عن نيتها بإطلاق هاتف بنفس الإمكانية.

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