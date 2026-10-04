بقيادة نبيل بوخالفة.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وجنوب أفريقيا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة الودية التي تجمع بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا إلى طاقم تحكيم جزائري، بقيادة الحكم الدولي نبيل بوخالفة.

ويعاون نبيل بوخالفة في إدارة اللقاء طاقم من الحكام الجزائريين، ضمن الاستعدادات الخاصة بالمباراة، التي تجمع المنتخبين في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.

تأتي مواجهة مصر وجنوب أفريقيا ضمن برنامج استعدادات المنتخب الوطني، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، وتجربة عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويحظى اللقاء بأهمية كبيرة، في ظل قوة المنتخب الجنوب أفريقي، ورغبة الجهاز الفني لمنتخب مصر في الاستفادة من المواجهة على المستويين الفني والبدني.