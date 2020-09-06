لتوفير الوقت والجهد.. كيفية إنشاء أوامر مخصصة بـ Google Assistant في آن واحد.. صور

يعد مساعد جوجل Google Assistant ذا فائدة كبيرة للغاية، خاصة بالنسبة للذين يقضون أوقاتا طويلة على هواتفهم الذكية، خلال ساعات اليوم، ويجعل مساعد جوجل استخدام هواتف أندرويد أكثر سهولة وراحة.





ويمكن استخدام مساعد جوجل أو Google Assistant لأغراض مختلفة مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك، كما أنه يقوم بتنفيذ أكثر من مهمة في وقت واحد.





وذكر موقع Tech viral خطوات القيام بإنشاء أوامر مخصصة لمساعد جوجل ، والاستفادة منه لتوفير الجهد والجهد بأقصى ما يمكن.









1- ادخل على تطبيق App drawer في هاتفك الأندرويد، واضغط على الإعدادات، ومن ضمن الإعدادات اضغط على Google .

2- اضغط على خدمات الحساب أو Account Services ثم اضغط على بحث "مساعد وصوت" أو Assistant & Voice

3- وأسفل الإعدادات اضغط على Google Assistant

4- حدد علامة تبويب المساعد أو Assistant ثم اضغط على الإجراءات

5- لتعيين أمر جديد قم بالضغط على رمز +