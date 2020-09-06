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تكنولوجيا

لتوفير الوقت والجهد.. كيفية إنشاء أوامر مخصصة بـ Google Assistant في آن واحد.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
كيفية إنشاء أوامر
كيفية إنشاء أوامر مخصصة في Google Assistant في آن واحد
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ندى على
يعد مساعد جوجل Google Assistant ذا فائدة كبيرة للغاية، خاصة بالنسبة للذين يقضون أوقاتا طويلة على هواتفهم الذكية، خلال ساعات اليوم، ويجعل مساعد جوجل استخدام هواتف أندرويد أكثر سهولة وراحة. 

ويمكن استخدام مساعد جوجل أو  Google Assistant لأغراض مختلفة مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك،  كما أنه يقوم بتنفيذ أكثر من مهمة في وقت واحد.

وذكر موقع Tech viral خطوات القيام بإنشاء أوامر مخصصة لمساعد جوجل، والاستفادة منه لتوفير الجهد والجهد بأقصى ما يمكن. 


1- ادخل على  تطبيق App drawer  في هاتفك الأندرويد، واضغط على الإعدادات، ومن ضمن الإعدادات اضغط على Google . 
tap on the 'Google'
2- اضغط على خدمات الحساب أو Account Services  ثم اضغط على بحث "مساعد وصوت" أو  Assistant & Voice 
tap on "Search, Assistant & Voice"
3- وأسفل الإعدادات اضغط  على  Google Assistant 
tap on the 'Google Assistant'
4- حدد علامة تبويب المساعد أو Assistant  ثم اضغط على الإجراءات 
tap on 'Routines'
5- لتعيين أمر جديد قم بالضغط على رمز + 
Tap on the (+) button to assign a new command
6- وللقيام بتعيين أوامر أخرى في نفس الوقت قم بالضغط على إضافة أوامر أو Add commands لإضافة الكلمة التي ستطلق الإجراءات،  بعد ذلك ، اضغط على إضافة إجراء أو  Add action  لتحديد تلك الإجراءات. 
tap on the 'Add action' button to select the actions
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