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تكنولوجيا

مساعد Google Assistant يتجاوز ١٠٠ مليون تحميل على أجهزة أندرويد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:02 ص
مساعد Google Assistant
مساعد Google Assistant يتجاوز ١٠٠ مليون تحميل على أندرويد
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قسم التكنولوجيا
تخطى عدد تحميلات تطبيق مساعد جوجل الشخصي Google Assistant أكثر من 100 مليون مرة من خلال الأجهزة الأندرويد، وهو أحد مساعدات البحث الصوتي مثل مساعد Siri الخاص بـ آبل، والذى يقوم بالعديد من الأوامر فور سماعه بها.

وبحسب 9to5google التقني، لابد من الأخذ فى الإعتبار أن تطبيق مساعد Google الشخصي محمل بنسبة 99% تلقائيًا على أجهزة أندرويد، بسبب فرض جوجل عدة تطبيقات للتحميل على الأجهزة لجذب أكبر عدد مستخدمين. 

جدير بالذكر أن تم إعادة إصدار التطبيق مرة أخري من جديد في عام ٢٠١٧، ومن خلال تحميل التطبيق على أجهزة أندرويد سيتسح ذلك معرفة العداد الفعلية لمستخدمي المساعد الشهير.

ويمتاز مساعد جوجل الرقمي Google Assistant أنه يعمل بنظام المحادثة الشخصية، بحيث يمكنك توجيه الأسئلة والأوامر التي تريدها داخل صندوق المحادثة عبر كتابتها من خلال لوحة المفاتيح، أو صوتيا عبر الميكروفون وسوف يقوم Google Assistant بالرد عليك والإجابة عن أسئلتك أيضًا بنفس الأسلوب المتبع في برامج المحادثة مع فارق بسيط أنك تجري محادثة مع آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي و ليس مع صديق حقيقي .
 
ويمكنك الاستعانة بمساعد جوجل كل صباح إذا كنت ترغب بالاستماع إلى الأخبار المهمة، حيث سيقرأ لك الأخبار من خلال الميزة الأخيرة والتي تعمل بمجرد طلب ذلك،

حيث يقوم بعمل قائمة مخصصة من الأخبار التي تتناسب مع اهتماماتك ومن ثم قراءتها من خلال أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو عن طريق المساعد المنزلي.

وإلى جانب ذلك، أضافت جوجل ميزة جديدة لمهام مساعدها الرقمى Google Assistant، وهي أخذ وتدوين ملاحظات المستخدمين بعد سماعها، حيث سيكون قادر على التعامل مع التطبيقات غير المدعمة من قبل جوجل، بالإضافة إلى تطبيقات Google Keep وAny.do و AnyList و Bring.

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