يفعل لك ما تريد.. Google Assistant سكرتير خاص فى هاتفك الذكي

يحتوي هاتفك الذكي الذي يعمل بنظم التشغيل أندرويد، على مساعد شخصي ذكي يستطيع أن يساعدك في العديد من المهام اليومية





واتس اب . ، حيث تستطيع طلب العديد من المهام والأوامر من مساعد جوجل Google Assistant، إلى جانب الأوامر المعتادة التي تعرض لك الطقس يمكن لمساعد جوجل Google Assistant ، قراءة الأخبار لك من مواقع الويب المختلفة، وأيضًا قراءة رسائل تطبيقات التراسل الفوري مثل





Google Assistant ، مساعد شخصي ذكي تم تطويره بواسطة جوجل بناءًا على خدمة Google Now و كذلك خدمة الأوامر الصوتية OK Google، والذي أعلنت عنه عملاق البحث الأمريكي من خلال مؤتمرها السنوي Google I/O في 18 مايو عام 2016، وحيث تم إطلاق المساعد الصوتي لأول مرة في21 سبمبر 2016، داخل تطبيق Allo للمراسلة. ويعد





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ويمتاز مساعد جوجل الرقمي Google Assistant أنه يعمل بنظام المحادثة الشخصية، بحيث يمكنك توجيه الأسئلة والأوامر التي تريدها داخل صندوق المحادثة عبر كتابتها من خلال لوحة المفاتيح، أو صوتيا عبر الميكروفون وسوف يقوم Google Assistant بالرد عليك والإجابة عن أسئلتك أيضًا بنفس الأسلوب المتبع في برامج المحادثة مع فارق بسيط أنك تجري محادثة مع آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي و ليس مع صديق حقيقي .

ويمكنك الاستعانة بمساعد جوجل كل صباح إذا كنت ترغب بالاستماع إلى الأخبار المهمة، حيث سيقرأ لك الأخبار من خلال الميزة الأخيرة والتي تعمل بمجرد طلب ذلك،





حيث يقوم بعمل قائمة مخصصة من الأخبار التي تتناسب مع اهتماماتك ومن ثم قراءتها من خلال أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو عن طريق المساعد المنزلي.





ويبدأ المساعد الصوتي الذكي المملوك لجوجل بقراءة الأخبار عندما تقول "مرحبًا يا Google، تشغيل الأخبار" أو "Hey Google,play me the news"، إلى هاتف ذكي أو مكبر صوت ذكي يدعم مساعد Google، وسوف تحصل على قائمة تشغيل مخصصة للعناوين الرئيسية والقصص اليومية.





وسيقوم المساعد Google Assistant بالتعرف على المواضيع المهمة التي يهتم المستخدم بقراءتها، بحيث سيبدأ المساعد بالحديث عن عنوان الخبر ومصدره قبل القراءة، من خلال تاريخ البحث والموقع الجغرافي والمواضيع المهمة لكل مستخدم على حده، حتى يستطيع المستخدم تحديد إذا ما كان يود سماعه أم لا والانتقال إلى الخبر التالي في القائمة.





وإلى جانب ذلك، أضافت جوجل ميزة جديدة لمهام مساعدها الرقمى Google Assistant، وهي أخذ وتدوين ملاحظات المستخدمين بعد سماعها، حيث سيكون قادر على التعامل مع التطبيقات غير المدعمة من قبل جوجل، بالإضافة إلى تطبيقات Google Keep وAny.do و AnyList و Bring.





ولتفعيل ميزة تدوين الملاحظات، اذهب إلى الخدمات في قائمة مساعد جوجل وقم بتحديد التطبيق المناسب لك والذى تريد إضافة التدوينات والملاحظات عليه من قسم التدوينات والقوائم، وعند تسجيلك التدوينات جوجل سيكون لديه القدرة على التعرف على صوتك وتدوين قوائمك، يمكنك إضافة التدوينات والملاحظات المهمة في العمل أو التى تريد تذكرها في أوقات الإجازات أو تلك التى تريد إرسالها إلى أصدقائك والعائلة.





وتعد من أفضل المهام الى أضافتها جوجل لمساعدها الرقمي Google Assistant، هي ميزة اقرأها Read It، والتي تتيح للمستخدمين استخدام المساعد لقراءة صفحات الويب بصوتا عالٍ، حيث يمكن للمستخدم قول"هاي جوجل، اقرأها Hey Google, read it"، أو "هاي جوجل، اقرأ هذه الصفحة "Hey Google, read this page ليبدأ قراءتها على الفور.





وقامت بتحسين أداء مساعد جوجل خلال العاميين الماضيين بإضافة العديد من الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام التشغيل أندرويد، ولعل من أبرز تلك الميزات ميزة إمكانية التحدث بلغات مختلفة في عام 2018، وآخرها ميزة قراءة الرسائل الواردة على تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وتيليجرام.





وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي مساعد جوجل الصوتى من قراءة الرسائل الواردة على تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وتليجرام و Slack و Discord و GroupMe، وأيضًا إمكانية الرد عليها، علك فقط قل اقرأ رسائلى "Read my Messages".





وبالإضافة إلى كل تلك الميزات، يوجد العديد من المهام والميزات البسيطة والمفيدة التى يمكن لمساعد جوجل أدائها لك، حيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى وأيضًا ترجمة الكلمات إل أكثر من 20 لغة، ومساعدتك على تذكر المواعيد وإضافة المهام.