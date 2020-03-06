جوجل تطرح ميزة جديدة لـ Google Assistant.. اعرف ازاي تستخدمها؟

طرحت شركة جوجل "Google" الأمريكية، ميزة جديدة باسم اقرأها Read It، تسمح لمساعدها الرقمي Google Assistant بقراءة صفحات الويب بصوتا عالٍ، وقدم تم معاينة الخاصية في مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في يناير الماضي، وأصبحت الآن متاحة على مستوى العالم، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.





وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: "فكر في كمّ ما تقرؤه في هاتفك كل يوم مواكبة الأخبار، والتمعن في تدوينة جديدة، وأخيرا قراءة مقالة يتحدث عنها الجميع، قد يتطلب ذلك قراءة الكثير من النصوص، الأمر الذي قد يكون حاجزا أمام ذوي الصعوبات البصرية والقرائية، أو ببساطة أولئك الذين يحتاجون المساعدة في قراءة المقالات الدسمة".





وأضافت جوجل أنه مع Google Assistant، يمكن لمتصفح الويب قراءة مقالات الويب بصوت عالٍ، فحين تظهر أي مقالة في المتصفح في هواتف أندرويد، يكفي أن يقول المستخدم "هاي جوجل، اقرأها Hey Google, read it"، أو "هاي جوجل، اقرأ هذه الصفحة "Hey Google, read this page ليبدأ قراءتها على الفور.





ولمساعدة المستخدمين على المتابعة، فإن المتصفح سوف يمرر الصفحة تلقائيا ليتزامن ما يظهر مع ما يقرأ، ويمكن للمستخدمين تغيير سرعة القراءة، واختبار أصوات متعددة، ويمكن أيضا ضبط سرعة قراءة مساعد Google للحصول على إيقاعات أسرع أو أبطأ.





وبالإضافة إلى الصفحة التي تتوفر فيها الصفحة، يمكن لمساعد جوجل الرقمي ترجمتها إلى أي لغة من اللغات التي يدعمها، ثم يقرأها بتلك اللغة. هذا؛ ويبلغ عدد اللغات المدعومة 42 لغة.





الجدير بالذكر شركة جوجل أضافت في أواخر العام الماضي، مزيدا من التحديثات لمساعدها الصوتي الذكي "Google Assistant"، على الهواتف الذكية والشاشات الذكية ومكبرات الصوت المنزلية، وقد حصل المساعد على تدوين الملاحظات ودعم أفضل لإنشاء القوائم والملاحظات والبحث ضمن ملفات البودكاست بحسب الموضوع، وسيتكامل بشكل أوثق مع تطبيقات الجهات الخارجية أيضا.





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