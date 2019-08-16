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كيفية استخدام مساعد جوجل الذكى لقراءة رسائل واتساب

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:52 ص
مساعد جوجل الذكى
مساعد جوجل الذكى
شيماء عبد المنعم
تستمر شركة جوجل "Google" الأمريكية، في تطوير مساعدها الصوتي الذكى "Google Assistant"، حيث قامت بتحسين أداء مساعد جوجل خلال العاميين الماضيين بإضافة العديد من الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام التشغيل أندرويد، ولعل من أبرز تلك الميزات ميزة إمكانية التحدث بلغات مختلفة في عام 2018، وآخرها ميزة قراءة الرسائل الواردة على تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وتيليجرام.

ووفقا لموقع "Gadgets to use" التقنى، اتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي مساعد جوجل الصوتى من قراءة الرسائل الواردة على تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وتليجرام و Slack و Discord و GroupMe، وأيضًا إمكانية الرد عليها.

وإذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة، إليك طريقة تفعيلها فيما يلى:

1. افتح مساعد جوجل بقول "Ok Google" أو "Hey Google"، أو بالضغط ضغطة مطولة على زر الصفحة الرئيسية بهاتفك.

2. بمجرد أن يكون المساعد في وضع الاستعداد للاستماع إليك، قل اقرأ رسائلى "Read my Messages.".

3. ستظهر لك نافذة منبثقة تطلب منك السماح للمساعد بقراءة الإشعارات لك "Allow your Assistant to read your notifications for you".

4. اضغط على زر موافق "OK".

5. سوف تنتقل بعد ذلك إلى إعدادات الوصول إلى الإشعارات الخاصة بهاتفك، قم بتمكين الزر بجوار خيار جوجل "Google"، ثم الضغط على السماح " Allow ".

6. اذهب مرة آخرى لشاشة الهاتف الرئيسية، وقل مرة مرحبا يا جوجل اقرأ رسائلى "Hey Google, read my messages"، ولكن تأكد من وجود رسائل واردة لم تقرأها بعد.

7. بعد الانتهاء من قراءة كل رسالة، سيسألك المساعد عما إذا كنت تريد الرد عليها قل نعم "Yes" ثم قل رسالتك وسيبدأ المساعد في تحويل الكلام إلى نص وكتابة الرد بدلًا منك.

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