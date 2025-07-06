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وفاة شيخ كهنة إيبارشية بنها وقويسنا.. والبابا تواضروس يُقدّم التعزية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة شيخ كهنة إيبارشية بنها وقويسنا.. والبابا تواضروس يُقدّم التعزية

القمص هدرا حلمي
القمص هدرا حلمي
ميرنا رزق

توفي، أمس، القمص هدرا حلمي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بميت بره بقويسنا، وشيخ كهنة إيبارشية بنها وقويسنا ، عن عمر تجاوز 77 سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت أكثر من 49 سنة.

ولد الأب المتنيح (المتوفي)  يوم ٩ مارس عام ١٩٤٨، وسيم كاهنًا يوم ١٥ فبراير عام ١٩٧٦.

البابا يقدم التعزية 

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكسيموس مطران إيبارشية بنها وقويسنا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة شيخ الكهنة القمص هدرا حلمي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولشعب كنيسته، طالبًا له النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

القمص هدرا حلمي خدمة كهنوتية البابا تواضروس الأنبا مكسيموس

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