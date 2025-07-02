في اجتماع الأربعاء.. قداسة البابا يقدم التعزية في فتيات المنوفية

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية في فتيات المنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي، مصليًّا لأجل المصابين في الحادث.



جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

البابا تواضروس يقدم التعزية

وقال قداسة البابا: “أقدم باسمي واسم الكنيسة التعزية في فتيات المنوفية اللاتي توفوا في حادث منذ أيام، حادث مؤلم، نعزي أسرهم، ونصلي لأجل المصابين.”

وأضاف: “الأمر المؤلم أيضًا أن هؤلاء الفتيات كن ذاهبات للعمل في جمع العنب متحملات المسؤولية في سنٍ مبكر لكي يعدن في نهاية اليوم بمبلغ زهيد يساعدن به أنفسهن أو أسرهن في مصروفات تعليمهن”

وأعاد تقديم التعزية قائلاً: “أعزي أسرهن باسم الكنيسة كلها، والدولة قامت بدور كبير معهم”

ونوه إلى أن المتهم الرئيسي في هذا الحادث هو الإهمال، محذرا من السلوك بإهمال في أي أمر لأنه يعد العدو الأول للإنسان، مضيفًا: "حتى في الحياة الروحية يقولون أن الإهمال هو آفة الحياة الروحية"