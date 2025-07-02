البابا تواضروس يشهد فعاليات منتدى شباب الإسكندرية.. صور

‏شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم فعاليات منتدى شباب الإسكندرية المقام بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة بالإسكندرية، حيث تفقد قداسته أقسام المنتدى المختلفة والتي تضمنت لوحات فنية من إنتاج مركز السفينة للإبداع بالكنيسة ذاتها عن تراث وتاريخ الإسكندرية وأشهر مناطقها وقديسيها ومشاهيرها. ‏وأيضًا الأعمال الفنية والثقافية المختلفة التي شارك فيها ٩ من اجتماعيات شباب كنائس الإسكندرية والمراكز التعليمية المختلفة واستمع قداسة البابا لشرح وفصل من كل مجموعة.

أبطال الإيمان

‏وشاهد عرضا مسرحيا لفريق "أبطال الإيمان" الذي يحكي تاريخ رسائل ما قبل مجمع نيقية بمناسبة الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

رافق قداسته، صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والاباء كهنة الكنيسة وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.