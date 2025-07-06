حسن الخاتمة.. وفاة مصلٍ التشهد الأخيرة من صلاة الفجر بمسجد الرحمن بالكوثر في الغردقة

أُصيب المصلّون في مسجد الرحمن بمنطقة الكوثر على مشارف الغردقة بصدمة وحزن، بعد أن تُوفي المواطن السوري أبو فراس أثناء التشهد من صلاة الفجر.

ذكرت مصادر من داخل المسجد أن الرجل، الذي يُعرف بأبو فراس، كان يؤدي صلاته بكل خشوعٍ وخضوع، كما هو معتاد لدى من عرفوه، حين شعر فجأة بوخزٍ في صدره وسقط أرضًا قبل أن يتمكن من إكمال الركعة. وفور ذلك هرع مجموعة من المصلين إليه، بينما استدعوا الإسعاف والطوارئ.

حاول طبيب داخل المسجد إنعاشه داخل المسجد، لكنهم أكدوا وفاته، وأرجعوا السبب إلى نوبة قلبية مفاجئة. وأُعلمت الجهات الأمنية المحلية، التي حضرت واتخذت الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات، بموجب القانون المصري.

وقد أعرب إمام ومسؤولو مسجد الرحمن عن عزائهم الحار لعائلة الفقيد، وخصوا بمواساتهم أبناء الجالية السورية في الغردقة.