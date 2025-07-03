قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: لا أحد يستطيع إيقاف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
بسبب امتحانات الثانوية.. الأمن يكشف تفاصيل محاولة طالبة التخلص من حياتها
فنلندا: طعـ.ن عدة أشخاص في مركز تسوق واعتقال المنفذ
تفاصيل المباحثات الهاتفية بين بوتين وترامب
ثلاثية انتصارات لفتح الله مع النجمة اللبناني.. رباعية في شباك العهد
عفاريت الأسفلت.. القبض على سائقي 3 سيارات نقل ثقيل عرضوا حياة المواطنين للخطر بأكتوبر| فيديو
ضبط مالك جيم شهير والمدير الإداري في واقعة تركيب كاميرات بحمام السيدات بالمحلة
وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديم
صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
أندريه سيلفا: شقيق جوتا بدأ من بورتو وختم رحلته على الأسفلت
جمعهما الحب وفرقهما الموت.. وفاة سيدة بعد رحيل زوجها بـ3 أيام في طنطا
وظائف شركة الكهرباء 2025 برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغردقة تستضيف دورة المدربين والحكام للجوجيتسو والجرابلينج.. 10 يوليو

الجوجيتسو
الجوجيتسو
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة العميد محمد الشعراوي، عن إقامة الدورة الأساسية لإعداد المدربين والحكام في الجوجيتسو والجرابلينج خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجاري في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وتهدف تلك الدورة التدريبية لتأهيل واعتماد دفعة جديدة من المدربين والحكام تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين بالاتحاد من أجل تكوين جيل جديد من المدربين مطلع على أحدث أساليب التدريب.

وتتضمن فعاليات الدورة الأساسية للمدربين لتأهيل كوادر جديدة للمدربين والحكام التي تشمل محاضرات فنية ونظرية تهدف إلى رفع كفاءة المدربين وصقل مهاراتهم، حيث يتضمن البرنامج محاور متنوعة تشمل أسس التدريب البدني، مبادئ التخطيط، والجوانب النفسية للاعبين، تقنيات الجوجيتسو المتقدمة، وأساليب التعامل مع الفئات السنية المختلفة والتحكيم ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين دوليًا، في إطار توجه الاتحاد لتطبيق أحدث النظم التدريبية وتوحيد منهجية العمل الفني على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الاتحاد المصري للجوجيتسو، على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية بما يواكب أحدث المعايير الدولية.

الاتحاد المصري للجوجيتسو المدربين والحكام الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

إشادة برلمانية بتدخل الرئيس بملف الإيجار القديم .. ومطالب بالحصول على الشقق المغلقة

وزير الإسكان

وزير الإسكان: تشكيل لجان لتحديد قيم إيجارية عادلة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر

مجلس النواب

وكيل إسكان النواب: المالك والمستأجر متساويان بملف قانون الإيجار القديم

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد