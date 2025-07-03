الغردقة تستضيف دورة المدربين والحكام للجوجيتسو والجرابلينج.. 10 يوليو

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة العميد محمد الشعراوي، عن إقامة الدورة الأساسية لإعداد المدربين والحكام في الجوجيتسو والجرابلينج خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجاري في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وتهدف تلك الدورة التدريبية لتأهيل واعتماد دفعة جديدة من المدربين والحكام تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين بالاتحاد من أجل تكوين جيل جديد من المدربين مطلع على أحدث أساليب التدريب.

وتتضمن فعاليات الدورة الأساسية للمدربين لتأهيل كوادر جديدة للمدربين والحكام التي تشمل محاضرات فنية ونظرية تهدف إلى رفع كفاءة المدربين وصقل مهاراتهم، حيث يتضمن البرنامج محاور متنوعة تشمل أسس التدريب البدني، مبادئ التخطيط، والجوانب النفسية للاعبين، تقنيات الجوجيتسو المتقدمة، وأساليب التعامل مع الفئات السنية المختلفة والتحكيم ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين دوليًا، في إطار توجه الاتحاد لتطبيق أحدث النظم التدريبية وتوحيد منهجية العمل الفني على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الاتحاد المصري للجوجيتسو، على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على تأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية بما يواكب أحدث المعايير الدولية.