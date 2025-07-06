أخبار البحر الأحمر: أنشطة مكثفة بالغردقة لدعم السياحة والمجتمع المحلي وتحفيز النشء

شهدت مدينة الغردقة اليوم نشاطًا ملحوظًا على عدة أصعدة، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات الطيران القادمة من العاصمة المولدوفية كيشيناو وعلى متنها 189 راكبًا، في بداية التشغيل المنتظم للشركة الجديدة ضمن جهود وزارة الطيران المدني لدعم حركة الطيران وتنشيط السياحة.

وفي إطار التخفيف عن المواطنين، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر عن افتتاح "سوق اليوم الواحد" لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في مساكن الإسكان الاجتماعي شمال الغردقة بمنطقة عمارات الجيش، ضمن مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفي سياق العناية بالنشء وتحفيزهم على القيم الدينية، نظم مسجد التواب بالغردقة احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم، برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وإشراف الشيخ رمضان يوسف مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، وبحضور عدد من قيادات الأوقاف، حيث شهدت الفعالية أجواء من البهجة والروحانية وسط إشادة من أولياء الأمور. وأكد الشيخ حسن رميح إمام وخطيب المسجد أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دور المسجد في بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

من جانب آخر، استجابت رئاسة حي شمال الغردقة بشكل فوري لشكوى أحد المواطنين بمنطقة الدهار – حي العرب، بشأن وجود مبنى غير مكتمل وحُفر ومخلفات، حيث تم التحرك الميداني من قِبل فرق المتابعة وتمت إزالة أسباب الشكوى وردم الحفر، في تأكيد على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين ورفع مستوى النظافة والسلامة العامة.

كما تواصلت أعمال الصيانة والتطوير الشامل بعدد من المدارس بمدينة الغردقة، شملت مدرسة بلال بن رباح، ومدرسة شدوان، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب مع قرب العام الدراسي الجديد.