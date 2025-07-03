إقبال كبير على سوق اليوم الواحد للمواد الغذائية شمال الغردقة

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين.



وذكر بيان لمديرية التموين بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، أنه في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تم اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة تحت إشراف شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالمحافظة حيث تم توفير السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين وسط إقبال كبير من المواطنين.



وأكدت المديرية أنه سيتم إنشاء سوق اليوم الواحد في جميع مدن المحافظة تباعا، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.



وفي سياق متصل، واصلت مديرية التموين بالبحر الأحمر حملاتها على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود في إطار الرقابة على الأسواق.