وزير الرياضة يوافق على إنشاء وتجديد ملعبين اكليريك بالغردقة وقلين

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أعمال تطوير الخاصة بالصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي تم اعتماد أعمال الطرح والإسناد لها مؤخراً من الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان .

قام وزير الشباب والرياضة بالموافقة علي دعم نادي الغردقة الرياضي بمحافظة البحر الأحمر وإنشاء

ملعب اكليريك .

وتمت الموافقة علي ما تم

عرضه علي الوزير بشأن تطوير ورفع كفاءةً الصالة المغطاة بمركز التنمية الرياضية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كما تم اعتماد عمليات الإحلال والتجديد لملعب اكليريك بنادي قلين الرياضي بمحافظة كفر الشيخ .

من جانبه أعلن الدكتور أشرف

صبحي علي أننا نعمل بكل ما نملك من جهود لتحقيق هدفنا نحو زيادة الفرص الاستثمارية داخل المنشآت الرياضية بجميع محافظات الجمهورية وهو الذي سيضمن تحقيق الكثير من العوائد المالية والتي ستساعدنا في وجود عمليات الاستدامة وصيانة تلك المنشأت الرياضية والشبابية مع ضمان تقديم العديد من الخدمات والأنشطة المتنوعة والتي تلبي رغبات الشباب والأسرة المصرية.