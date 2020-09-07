من بينها الرد الذكى في الرسائل.. أفضل 4 ميزات لـ أندرويد 10

منذ فترة، أصدرت شركة جوجل النسخة التجريبية لنظام التشغيل الجديد لديها Android 11 أندرويد 11 ، والذى من المفترض أن يصدر قريبا، حيث يحتوى على العديد من الميزات الجديدة والمفيدة لمستخدمي هواتف أندرويد ، ورغم ذلك فإن نظام التشغيل أندرويد 10 يحتوى على العديد من الميزات الغير معروفة لدى الكثيرين.





وبحسب موقع CNET فإن نظام أندرويد 10 لهواتف أندرويد يضم العديد من الخفايا والميزات الرائعة التى تسهل على مستخدمى أندرويد إجراء عدد كبير من المهام على هواتفهم والتى من دون هذه الميزات تتطلب الكثير من الوقت والجهد، وإليك 4 ميزات في نظام أندرويد 10 :









1- ميزة الخصوصية





وتعتبر من أهم الميزات في نظام أندرويد 10 حيث تتيح الميزة للمستخدمين القيام بعدم السماح للتطبيقات المختلفة على الهاتف من معرفة الموقع الجغرافى وتتبعه، والإطلاع على الصور، والكاميرا، وجهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين، وتسجيلات المكالمات.





2- رموز الواى فاى وأكواد QR





ويتيح أندرويد 10 إنشاء رمز QR لشبكة الواى فاى Wi-Fi الخاصة بالمستخدمين و تفعيل رمز QR لحمايتهم من الهاكرز والمخترقين لشبكات الواى فاى، وذلك من خلال الإعدادات الخاصة بالجهاز.





3- ميزة الرد الذكى لتطبيقات المراسلة





وتتنبأ الميزة بما سيقوله المستخدم ردا على سالته، حيث تقدم عددا من الردود المقترحة، وهي طريقة سهلة لتوفير الوقت على تطبيقات المراسلة مثل واتسآب وماسنجر وغيرها.





4- تحذير المستخدمين عند ارتفاع حرارة USB





وترسل الميزة اشعارات بالانذار للمستخدمين عند سخونة وارتفاع درجة حراراة USB أو الكابل الموصل وانها بهذا الشكل خطر على الهاتف.



