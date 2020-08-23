ميزة تمنع الاختراق في أندرويد 11 تسبب غضب المستخدمين

كشفت تقارير أن ميزة منع اختراق هواتف الأندرويد التى ستضيفها جوجل في نظام تشغيلها Android 11 أندرويد 11 الصادر قريبا، ستسبب غضب ملايين المستخدمين من محبى التصوير عبر تطبيقات الكاميرا المختلفة.

وبحسب مجلة فوربس فإن نظام التشغيل أندرويد 11 القادم سيمنع استخدام بتطبيقات الكاميرا من التقاط الصور، وبدلًا من ذلك ، يجب على المستخدمين استخدام تطبيق الكاميرا المدمج في الهاتف.









وعند التقاط الصور عن طريق تطبيقات الكاميرا المختلفة فإن إصدارات نظم تشغيل اندرويد من جوجل تسمح للمستخدمين من تحديد تطبيق الكاميرا المفضل لديهم، للقيام بالتقاط الصور.





ويعني إلغاء هذه الميزة أن المستخدمين الذين قاموا بتثبيت تطبيقات الكاميرا الشهيرة مثل VSCO أو Adobe Lightroom أو A Better Camera ، سيتعين عليهم الرجوع إلى برنامج الكاميرا المدمج في هواتفهم عند التقاط الصور أو الفيديو من داخل تطبيق آخر.





واضافت جوجل الميزة لحماية المستخدمين، حيث أن تطبيقات الكاميرا من أكثر التطبيقات التى تقوم باختراق المستخدمين، والاطلاع على صورهم والفيديوهات الخاصة بهم، وفي أغلب عمليات الاختراق التى تتم لهواتف أندرويد تكون معظمها ناتجة عن تطبيقات الكاميرا.



