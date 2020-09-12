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تكنولوجيا

بدون إنترنت.. جوجل تعتزم إطلاق ميزة رائعة لـ Google Play

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
Google Play
Google Play
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة جوجل Google الأمريكية، لإطلاق تحديث جديد، يسمح لمستخدمي متجر تطبيقات أندرويد جوجل Google Play، بمشاركة وتحميل التطبيقات من  الأجهزة المجاورة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع "gadgets 360"، تشبه الميزة الجديدة لمتجر جوجل بلاي ميزة "المشاركة القريبة"، والتي أضافتها شركة جوجل في شهر أغسطس الماضي، لمشاركة الملفات من نظير إلى نظير P2P مثل الصور ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى الروابط.


ويحتوي جوجل بلاي على صفحة مخصصة لميزة" إرسال التطبيقات"، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة تطبيقاتهم مع أصدقائهم وزملائهم حول مواقعهم.

ويضم قسم تطبيقاتي وألعابي، على متجر جوجل بلاي خيار مشاركة التطبيقات والذي يمكن المستخدمين من خلاله مشاركة تطبيقاتهم مع الأجهزة القريبة، والذي سيمكن مستخدمي أندرويد من إرسال أو استقبال التطبيقات دون اتصال بالإنترنت من خلال استخدام مشاركة الملفات من نظير إلى نظير.

ومن المتوقع  أن تكون تلك الوظيفة مدعومة فقط للتطبيقات المجانية، وليس التطبيقات المدفوعة باشتراك على منصة جوجل بلاي.
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