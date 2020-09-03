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تكنولوجيا

تخلص منه الآن.. إليك أفضل بديلين لمتجر تطبيقات أندرويد Google Play

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:01 م
أفضل بديليين لمتجر
أفضل بديليين لمتجر تطبيقات أندرويد Google Play
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شيماء عبد المنعم
يعد تطبيق جوجل بلاي Google Play، هو متجر تطبيقات أندرويد الرسمى، والذي يأتي مثبتا بشكل مسبق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، والذي يسمح لك بتثبيت التطبيقات والألعاب واستقبال تحديثاتها بشكل آمن.

ولكن كما يملك متجر تطبيقات أندرويد المملوك لشركة جوجل العديد من المميزات، يمتلك أيضًا بعض العيوب التي تجعل مستخدميه يبحثون عن بديلا أفضل له، ومن بين أبرز تلك العيوب تأخر وصول بعض التطبيقات والألعاب إلى بعض الدول وعدم توفر بعض التطبيقات عليه باعتبارها مخالفة لسياساته.


فإذا كنت تبحث عن بديل قوي لمتجر جوجل بلاي، فإليك أفضل بديلين لمتجر تطبيقات أندرويد الشهير وفقا لما ذكره موقع "henrilechatnoir"، والتي تمتاز ببعض المزايا الفريدة التي تجعلها منافسا  قويا لبلاي، من بينها توافر التطبيقات ووجود عددا أكبر منها.

1. متجر F-Droid:

متجر F-Droid، هو تطبيق مجاني مفتوح المصدر لهواتف أندرويد، يتيح لمستخدميه إمكانية استكشاف التطبيقات الجديدة وتثبيتها إلى جانب طرح التحديثات الخاصة بها، كما يحتوي على مئات التطبيقات التي لا تكون متوفرة في متجر جوجل بلاي، يتم تمويل التطبيق عن طريق التبرعات، والتطبيقات التي تجدها لا تحتوي على مراجعات ولا تقيمات.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا


2. متجر Uptodown:

هو تطبيق مصمم خصيصا لهواتف أندرويد، إلى جانب استكشاف وتثبيت التطبيقات يوفر 2.5 مليون تطبيق ولعبة، ويعمل السوق الإلكتروني على إضافة التطبيقات المحظورة استخدامها إقليميا في بعض الدول نظرا لسياسة هذه الدولة، وباستخدم سوف التطبيقات المفتوح المصدر يمكن تصفح وتنزيل التطبيقات دون الحاجة إلى حساب جوجل بلاي أو أى عملية تسجيل دخول.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا
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