أبرزها Unexpected.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد لهذا الأسبوع

يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي " Google Play "، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرض موقع "androidauthority" التقني، من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.

















1. لعبة Unexpected:

هي لعبة ألغاز تستخدم بكثرة الألغاز التفاعلية، تحتوي على 16 قصة للعب من خلالها، إلى جانب نهايات وإنجازات متعددة يمكنك الحصول عليها، اللعبة متاحة مجانا على متجر جوجل بلاي ولكن مع الإعلانات، أو يمكنك الدفع لإزالة الإعلانات.









2. تطبيق ScreenHive:

يعتبر هذا التطبيق أحدث تطبيقات الرفاهية الرقمية والمتاحة لمستخدمي أندرويد، ويمكِن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق صحي جديد يوضح على وجه التحديد مقدار الوقت الذي استخدمت فيه جهازك من خلال إظهار مؤقت لك على شاشتك باستمرار.









3. لعبة Bid Wars Stars:

هي لعبة مزاد افتراضية متعددة اللاعبين، يمكنك من خلالها جمع العديد من الاراضي ويتم بيع محتوياتها في المزاد مقابل الحصول عالمال، اختر الشخصية التي تناسب أسلوبك في المزايدة وحارب 3 لاعبين آخرين للفوز عليهم.









4. تطبيق LitePass:

هو متصفح تطبيقات، يسمح لك بالعثور على الإصدارات المخففة Lite من التطبيقات والحصول عليها بسرعة وسهولة من خلال قائمة يتم تحديثها باستمرار ، يمكنك العثور على التطبيق الذي تبحث عنه والنقر عليه وتثبيته من جوجل بلاي.









5. لعبة Super Shot Golf: