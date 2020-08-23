AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أبرزها Unexpected.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد لهذا الأسبوع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:00 م
متجر جوجل بلاي
متجر جوجل بلاي
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play"، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرض موقع "androidauthority" التقني، من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.




1. لعبة Unexpected:
هي لعبة ألغاز تستخدم بكثرة الألغاز التفاعلية، تحتوي على 16 قصة للعب من خلالها، إلى جانب نهايات وإنجازات متعددة يمكنك الحصول عليها، اللعبة متاحة مجانا على متجر جوجل بلاي ولكن مع الإعلانات، أو يمكنك الدفع لإزالة الإعلانات.


2. تطبيق ScreenHive:
يعتبر هذا التطبيق أحدث تطبيقات الرفاهية الرقمية والمتاحة لمستخدمي أندرويد، ويمكِن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق صحي جديد يوضح على وجه التحديد مقدار الوقت الذي استخدمت فيه جهازك من خلال إظهار مؤقت لك على شاشتك باستمرار. 


3. لعبة Bid Wars Stars:
هي لعبة مزاد افتراضية متعددة اللاعبين، يمكنك من خلالها جمع العديد من الاراضي ويتم بيع محتوياتها في المزاد مقابل الحصول عالمال، اختر الشخصية التي تناسب أسلوبك في المزايدة وحارب 3 لاعبين آخرين للفوز عليهم.


4. تطبيق LitePass:
هو متصفح تطبيقات، يسمح لك بالعثور على الإصدارات المخففة Lite من التطبيقات والحصول عليها بسرعة وسهولة من خلال قائمة يتم تحديثها باستمرار ، يمكنك العثور على التطبيق الذي تبحث عنه والنقر عليه وتثبيته من جوجل بلاي.


5. لعبة Super Shot Golf:
هي أحدث لعبة جولف أركيد من Hothead Games، مثل ألعاب الجولف التقليدية القديمة يمكنك لعبة مع عدة لاعبين حدد اللاعبون قوة التسديدة واتجاهها لمحاولة إدخالها في ثقب واحد، فإذا كنت من عشاق لعبة الجولف يمكنك تثبيت اللعبة مجانا من جوجل بلاي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببلاش النهاردة فقط.. تطبيقات وألعاب مدفوعة مجانا لهواتف آيفون

لا يمكن الاستغناء عنها .. أفضل 3 تطبيقات لهواتف أندرويد

لا تفوتها.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع

ترشيحاتنا

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

ميدو: أحمد فتحي أهم لاعب في الأهلي حتى يوم رحيله

فى ذكرى رحيله .. تعرف على عدد زيجات أحمد بدرخان

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي على أعتاب إنجاز فريد

AdvertisementS

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

بشرى سارة للمصريين بالإمارات.. تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم إلي بلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

المفتي السابق ينصح من يشم رائحة كريهة في منزله بقراءة هذه الآية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور