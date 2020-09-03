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تكنولوجيا

لـ آندرويد وآيفون.. أفضل 5 تطبيقات مجانية لمسح المستندات ضوئيا باستخدام الهاتف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
تطبيقات لمسح المستندات
تطبيقات لمسح المستندات ضوئيا
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شيماء عبد المنعم
في السابق، كنا نحتاج إلى آلة مسح ضوئي كبيرة؛ لمسح المستندات ضوئيًا، ولكن مع تقدم التكنولوجيا المدمجة في الهواتف الذكية؛ تحتوي بعض هذه الأجهزة على كاميرا، إلى جانب بعض تطبيقات الماسح الضوئي، يمكنك من خلالها استخدام هاتفك بشكل جيد لمسح المستندات ضوئيا بأقل تكلفة، مع توفير الكثير من الوقت.

وفيما يلي نستعرض أفضل 5 تطبيقات ماسح ضوئي لتصوير المستندات على هواتف أندرويد وآيفون، وفقا لما ذكره موقع "gadgets 360".


1. تطبيق Adobe Scan:

يعد Adobe Scan أحد أشهر تطبيقات الماسح الضوئي المتوفرة والأكثرة شيوعا، هو تطبيق سهل التشغيل للغاية، يتيح لك مسح المستندات ضوئيًا وتغيير حجمها تلقائيًا، ويحتوي على خاصية التعرف الضوئي على الحروف مدمجة للتعرف على النص من صورة، كما يتيح لك ميزة تحميل المستند الممسوح ضوئيًا إلى السحابة أو مشاركته عبر تطبيقات الجهات الخارجية، التطبيق متوفر مجانا على هواتف أندرويد وآيفون.


2. تطبيق Scanner Pro:

عندما يتعلق الأمر بالميزات، فإن تطبيق Scanner Pro يحصل على أعلى التقييمات عند مقارنتها بـ Adobe Scan، يحتوي هذا التطبيق الخاص بهواتف آيفون فقط على ميزة إزالة الظل التي تمسح الظلال تلقائيًا كلما قمت بمسح المستند ضوئيًا. إلى جانب ذلك، يتيح لك التطبيق مسح مستندات متعددة ومشاركتها مع الآخرين وتخزينها في السحابة أو استخدام OCR لتحويل النص في أي صورة إلى نص قابل للتحرير ولكن مقابل اشتراك تدفعه لمرة واحدة فقط.

3. تطبيق Microsoft Office Lens:

إذا كنت تبحث عن تطبيق ماسح ضوئي مجاني وموثوق به يتكامل بشكل جيد مع خدمات Microsoft Office، يمكنك باستخدام تطبيق Microsoft Office Lens. مسح المستندات وبطاقات العمل وصور السبورة ضوئيًا بسرعة، وكما يمكنك تصدير مستند كملف PDF ، أو حفظه في Word، و Powerpoint ، و OneDrive أو مشاركته مع الآخرين عبر تطبيقات الجهات الخارجية. Office Lens التطبيق متوفر مجانا لمستخدمي آيفون وأندرويد.

4. تطبيق Google Drive for Android:

إذا كان لديك Google Drive مثبتًا على هاتفك الأندرويد، فلن تحتاج إلى أي تطبيق ماسح ضوئي تابع لجهة خارجية لأن Drive يأتي مع ماسح ضوئي مدمج. للتحقق من ذلك، انتقل إلى Google Drive على هاتفك واضغط على أيقونة + في الجزء السفلي، ثم انقر فوق Scan. عند القيام بذلك، سيتم فتح واجهة كاميرا يمكنك من خلالها مسح المستندات وبطاقات العمل ضوئيًا، وستحصل على خيارات أساسية للتدوير والقص، كميزات أساسية بالتطبيق، إلى جانب خيارات تحسين الصورة وبمجرد الانتهاء من التحرير، يمكنك ببساطة حفظ مستند PDF مباشرة على Google Drive ومشاركته مع الآخرين .

5. تطبيق Notes app for iOS:

على غرار هواتف أندرويد، يحتوي نظام التشغيل iOS، على تطبيق ماسح ضوئي مدمج خاص به يسمى Notes، ولاستخدامه على أجهزة iPhone أو iPad ، افتح تطبيق Notes، وأنشئ ملاحظة جديدة، واضغط على أيقونة الكاميرا في الأسفل، ثم انقر فوق Scan documents لبدء المسح. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك ضبط لونه وتدويره حسب رغبتك أو حتى قصه، وبعد قيامك بمسح المستند ضوئيًا وحفظه، يمكنك مشاركته مباشرةً مع الآخرين عبر تطبيقات الجهات الخارجية.
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