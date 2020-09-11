AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل تطلق إصدار Android 11 Go للهواتف المنخفضة.. اعرف مميزاته

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:06 م
إصدار نظام التشغيل
إصدار نظام التشغيل Android 11 Go
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة من نظام التشغيل أندرويد 11 للهواتف المنخفضة التكلفة والتي يطلق عليها اسم Android 11 Go، ويأتي ذلك بعد يومين من طرح الإصدار الحادي عشر من نظام تشغيله لأجهزة Pixel والهواتف من OnePlus و Xiaomi و Oppo و Realme.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تتمثل إحدى أكبر ميزات نظام التشغيل Android 11 Go، أنه سيدعم أي هاتف ذكي يتوفر بذاكرة وصول عشوائى رام 2 جيجابايت أو أقل، وهو ما يمثل ارتفاعًا من إصدار  Android 10 Go.


ويوفر نظام التشغيل Android 11 Go، العديد من الميزات الجديدة من بينها ميزة تجميع التنبيهات الخاصة بتطبيقات المراسلة الفورية مثل الإصدار الأساسي، ومنح الأذونات لمرة واحدة فقط لبعض التطبيقات، وربما أهم ميزة هي تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق.

ووفقا لشركة جوجل Google، فأن إصدار نظام التشغيل Android 11 Go، سيضيف أيضًا إيماءات جديدة للتنقل خلال النظام، كما سيقوم بتقليل استهلاك الرام بحجم 270 ميجابايت، و تقليل المساحة التي يأخذنها النظام بحجم 900 ميجابايت.

الجدير بالذكر أن أول الهواتف الذكية التي حصل على إصدار نظام التشغيل أندرويد 11 الأساسي، هو الهاتف الذكي الرائد Realme X50 Pro، حيث بدأت شركة ريلمي يوم الخميس الماضي بطرح تحديث نظام التشغيل لهذا الهاتف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تطلق النسخة التجريبية الثانية من Android 11

جوجل تخطط لجعل أجهزتها تعمل بنظام Android Go .. اعرف جهازك بينها

ميزة تمنع الاختراق في أندرويد 11 تسبب غضب المستخدمين

هذه الأجهزة ستحصل على أندرويد 11.. تعرف على القائمة

طريقة تثبيت أندرويد 11 على هاتفك

ترشيحاتنا

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

أراد الصلح فكانت نهايته الموت.. كواليس سقوط صاحب شركة من الطابق الرابع بعد مشاجرة مع زوجته وأسرتها بالشيخ زايد

فيديو جراف| الصدفة تقود ضابط شرطة لكشف جريمة بعد 9 سنوات..الابن العاق ينهى حياة أمه

داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها على صدى البلد

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك