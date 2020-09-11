جوجل تطلق إصدار Android 11 Go للهواتف المنخفضة.. اعرف مميزاته

Android 11 Go، ويأتي ذلك بعد يومين من طرح الإصدار الحادي عشر من نظام تشغيله لأجهزة Pixel والهواتف من OnePlus و Xiaomi و Oppo و Realme. أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة من نظام التشغيل أندرويد 11 للهواتف المنخفضة التكلفة والتي يطلق عليها اسمGo، ويأتي ذلك بعد يومين من طرح الإصدار الحادي عشر من نظام تشغيله لأجهزة Pixel والهواتف من OnePlus و Xiaomi و Oppo و Realme.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تتمثل إحدى أكبر ميزات نظام التشغيل Android 11 Go، أنه سيدعم أي هاتف ذكي يتوفر بذاكرة وصول عشوائى رام 2 جيجابايت أو أقل، وهو ما يمثل ارتفاعًا من إصدار Android 10 Go.





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ويوفر نظام التشغيل Android 11 Go، العديد من الميزات الجديدة من بينها ميزة تجميع التنبيهات الخاصة بتطبيقات المراسلة الفورية مثل الإصدار الأساسي، ومنح الأذونات لمرة واحدة فقط لبعض التطبيقات، وربما أهم ميزة هي تشغيل التطبيقات بشكل أسرع بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق.





ووفقا لشركة جوجل Google، فأن إصدار نظام التشغيل Android 11 Go، سيضيف أيضًا إيماءات جديدة للتنقل خلال النظام، كما سيقوم بتقليل استهلاك الرام بحجم 270 ميجابايت، و تقليل المساحة التي يأخذنها النظام بحجم 900 ميجابايت.





الجدير بالذكر أن أول الهواتف الذكية التي حصل على إصدار نظام التشغيل أندرويد 11 الأساسي، هو الهاتف الذكي الرائد Realme X50 Pro، حيث بدأت شركة ريلمي يوم الخميس الماضي بطرح تحديث نظام التشغيل لهذا الهاتف.