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تكنولوجيا

تحذير من جوجل.. حذف هذه التطبيقات نهائيا من متجر بلاي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:15 م
حذف هذه التطبيقات
حذف هذه التطبيقات نهائيا من متجر بلاي
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة جوجل Google، عن قواعد متجر تطبيقات أندرويد التابع لها "جوجل بلاي Play"، والتي تنص على فرض حظر ما على تطبيقات تجسس تسمى Stalkerware.


وبحسب ما ذكره موقع "newsbeezer"، بدأت جوجل في حظر تطبيقات التجسس Stalkerware، والتي تستخدم عادة  في تعقب مواقع المستخدمين ومعلوماتهم عبر الإنترنت والمكالمات والرسائل، وتسجل نشاط التطبيقات الأخرى، بعد احتجاج عالمي على وجود من هذه التطبيقات على منصة بلاي بالرغم من طرق الحماية التي تفرضها الشركة الأمريكية على مثل هذه الفئة من البرامج.




واكتشفت العديد من الأبحاث الحديثة أن المئات من هذه التطبيقات كانت متاحة للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي، والتي تسمح للمستخدمين بطريقة عملها من التجسس على عائلاتهم أو شركائهم أو أطفالهم أو حتى الغرباء، والتي عادة ما يتم تثبيتها وتشغيلها دون علم الضحية، مما يعني أنها يمكن أن تكون ضارة بشكل لا يصدق ويصعب إزالتها.


وذكرت "جوجل" من خلال تحديث سياسة برنامج المطورين: "إن جميع التطبيقات التي تتعقب المستخدمين يجب أن تتضمن إشعارا أو موافقة مناسبة، وأن تعرض إشعارًا من مستخدم أي تطبيق يتتبعهم ويرسل معلوماتهم الشخصية إلى جهاز آخر".


وأشارت جوجل إلى أن "التطبيقات المتوافقة مع السياسة فقط والتي تم تصميمها وتسويقها حصريًا للمراقبة الأبوية (بما في ذلك العائلة) أو إدارة المؤسسة قد توزع على متجرها بلاي مع ميزات التتبع وإعداد التقارير".


جدير بالذكر أن شركة جوجل أصدرت سياسة سابقة في شهر يوليو الماضي، تحظر على البائعين الإعلان عن أي منتج يستخدم لتتبع أو مراقبة فرد آخر دون موافقة الشركة الأمريكية، وحددت موعدا نهائيا حتى 11 أغسطس المنصرم لإزالة الإعلانات المخالفة من منصتها.


ووجد تقرير لشركة مكافحة الفيروسات أفاست Avast، زيادة بنسبة 51٪ في استخدام تطبيقات التجسس والمطاردة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم خلال فترة الإغلاق.
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