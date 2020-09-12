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تكنولوجيا

ترجم وأنت مغمض.. سر خفي في لوحة مفاتيح هواتف أندرويد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
لوحة مفاتيح Gboard
لوحة مفاتيح Gboard
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شيماء عبد المنعم
يرغب البعض أحيانا في ترجمة ما كتبوه داخل تطبيقات الدردشة، وهو ما يستلزم قيامهم بنسخ النص ولصقه يدويا في موقع الويب لاستخدام ميزة الترجمة جوجل Google، ثم نسخ نتيجة الترجمة ولصقها مرة أخرى داخل المحادثة.

وتبدو هذه العملية شاقة بالنسبة للكثيرين خصوصا لمن يريدون ترجمة العديد من الجمل أو الكلمات، ولذلك أتاحت جوجل ميزة ترجمة مفيدة داخل لوحة المفاتيح التابعة لهواتف أندرويد، تتيح ترجمة النص أثناء كتابته، من خلال أي هاتف يعمل بنظام أندرويد أو جهاز لوحي.


- كيفية ترجمة النصوص والكلمات باستخدام ميزة الترجمة في لوحة مفاتيح Gboard على هاتف أندرويد:
1. افتح أي تطبيق للدردشة على هاتفك الأندرويد، ومن الجزء الأيمن أعلى يمين لوحة مفاتيح Gboard، انقر فوق النقاط الثلاث لإظهار قائمة الإعدادات.
How to use Gboard translate on Android 1

2. من القائمة اضغط على رمز الترجمة Translate.
How to use Gboard translate on Android 2

3. اكتب الرسالة التي تريد ترجمتها، ثم اضغط على اللغات في أعلى اليمين وأعلى اليسار لضبط اللغات التي تترجم منها و إليها، كما يمكنك أيضًا النقر فوق الرمز الموجود في المنتصف لتبديل مواضع اللغتين.
How to use Gboard translate on Android 3

4. قم بالتمرير عبر القائمة واختر اللغة التي تريدها.
How to use Gboard translate on Android 4.PNG

5. عندما تكون متأكدًا من أن رسالتك تقول ما تريده، انقر فوق علامة الاختيار الموجودة في الركن السفلي الأيمن من لوحة المفاتيح لإدراج العبارة المترجمة في رسالتك.
How to use Gboard translate on Android 5.PNG
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