AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لهواتف أندرويد.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب مميزة لا يعلمها الكثيرون

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
متجر جوجل بلاي
متجر جوجل بلاي
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تتوافر الملايين من التطبيقات والألعاب الرائعة والمفيدة على متجر هواتف أندرويد جوجل بلاي Google Play، ولكن يجهل وجودها الآلاف المستخدمين للمنصة، لصعوبة البحث داخل المتجر الإلكتروني والاهتمام بالتطبيقات الأكثر شعبية بين المستخدمين.


وفيما يلي نستعرض إليك أفضل تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع، وفقا لما ذكره موقع "androidauthority" التقني.




1. لعبة Bella Villa:
هي لعبة مجانية للعب ثلاث مباريات تحتوي اللعبة على آلاف المراحل، ينتقل اللاعبون من مستوى إلى آخر في حل ألغاز المطابقة الثلاثية ثم يتبعون خط القصة أثناء تقدمهم، وتتمثل مهمتك في تنقية المنزل وإعادته جديدا، من أجل جمع المال الكافي لشراء الأثاث، والديكورات، ولكن سينبغي عليك حل ألغاز للربط بين ثلاثة عناصر.


2. تطبيق SlideScan:
هو تطبيق لرقمنة الصور القديمة، يتيح لك التطبيق مسح الصور القديمة ضوئيا عن طريق كاميرا هاتفك الذكي، ويسمح لك هذا التطبيق بتحرير وإعادة ضبط الصور بعد تنسيقها تلقائيا، ويتيح لك خيار مشاركة الصور إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها على هاتفك الذكي.


3. تطبيق Lord of Heroes:
هي أحد ألعاب تقمص الأدوار RPG، تحولك إلى ملك مملكة في خطر بسبب مؤامرات حلفائه، يهدف دورك للتخلص من جميع التهديدات بإستخدام فريق من الأبطال تقوم باختيارهم بنفسك، لمواجهة العديد من الاعداء خلال المعارك يمكنك إختيار الخصم الذي تريد مهاجمته، بالإضافة إلى مهارات بطلك الخاصة.


4. تطبيق Yuka:
يتيح لك هذا التطبيق مسح أي منتج في السوق من خلال رمز الباركود الخاصة به، والحصول على كل تفاصيل مكوناته الغذائية مثل السعرات الحرارية والدهون والسكر، يوفر لك هذا التطبيق المعلومات الخاصة بأكثر من نصف مليون من منتجات الأسواق الممتازة، من بينها المعلبات والشيكولاتة، كما يقدم لك ميزات وعيوب المرتبطة باستهلاك هذه المنتجات.


5. لعبة Runelords Arena:
هي لعبة تقمص الأدوار، حيث تشارك في الكثير من المعارك القائمة على الأدوار والتي تتطلب الكثير من الإستراتيجية، تجمع بين العديد من المحاربين لشن هجمات خاصة لتحقيق أقصى استفادة من قوتهم، يمكنك جمع فرق مكونة من 5 أفراد لقتال لاعبين آخرين ورفع مستواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا يمكن الاستغناء عنها .. أفضل 3 تطبيقات لهواتف أندرويد

بـ 2 جنيه فقط حول هاتفك الأندرويد إلى أحدث آيفون

لا تفوتها.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع

بعد حذفها من App Store.. تعرف على كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الآيفون

أبرزها Unexpected.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد لهذا الأسبوع

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One.. واتساب يطرح ميزات جديدة لهواتف أندرويد

ترشيحاتنا

علي جمعة: المؤخر من اختراع المصريين والرجل يملك في البيت ثلاثة أشياء فقط .. فيديو

الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك لهذا السبب

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تعرف على تفاصيل زيجاته الـ٩

شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

AdvertisementS

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

الاشتباه في البواب.. فريق بحث لحل لغز مقتل خليجية داخل شقتها في الجيزة

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

طرق شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة.. فيديو

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء

عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

صديق كومان: برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح.. واللاعب يفكر في الرحيل عن ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض .. رابعة الزيات تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

الأنهار تتمرد فى أفريقيا .. 4 دول تعاني من الفيضانات .. صور

بـ الأحمر الجذاب.. ميريهان حسين بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد