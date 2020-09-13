لهواتف أندرويد.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب مميزة لا يعلمها الكثيرون

تتوافر الملايين من التطبيقات والألعاب الرائعة والمفيدة على متجر هواتف أندرويد جوجل بلاي Google Play، ولكن يجهل وجودها الآلاف المستخدمين للمنصة، لصعوبة البحث داخل المتجر الإلكتروني والاهتمام بالتطبيقات الأكثر شعبية بين المستخدمين.









وفيما يلي نستعرض إليك أفضل تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع، وفقا لما ذكره موقع "androidauthority" التقني.

















1. لعبة Bella Villa:

هي لعبة مجانية للعب ثلاث مباريات تحتوي اللعبة على آلاف المراحل، ينتقل اللاعبون من مستوى إلى آخر في حل ألغاز المطابقة الثلاثية ثم يتبعون خط القصة أثناء تقدمهم، وتتمثل مهمتك في تنقية المنزل وإعادته جديدا، من أجل جمع المال الكافي لشراء الأثاث، والديكورات، ولكن سينبغي عليك حل ألغاز للربط بين ثلاثة عناصر.











2. تطبيق SlideScan:

هو تطبيق لرقمنة الصور القديمة، يتيح لك التطبيق مسح الصور القديمة ضوئيا عن طريق كاميرا هاتفك الذكي، ويسمح لك هذا التطبيق بتحرير وإعادة ضبط الصور بعد تنسيقها تلقائيا، ويتيح لك خيار مشاركة الصور إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو حفظها على هاتفك الذكي.









3. تطبيق Lord of Heroes:

هي أحد ألعاب تقمص الأدوار RPG، تحولك إلى ملك مملكة في خطر بسبب مؤامرات حلفائه، يهدف دورك للتخلص من جميع التهديدات بإستخدام فريق من الأبطال تقوم باختيارهم بنفسك، لمواجهة العديد من الاعداء خلال المعارك يمكنك إختيار الخصم الذي تريد مهاجمته، بالإضافة إلى مهارات بطلك الخاصة.









4. تطبيق Yuka:

يتيح لك هذا التطبيق مسح أي منتج في السوق من خلال رمز الباركود الخاصة به، والحصول على كل تفاصيل مكوناته الغذائية مثل السعرات الحرارية والدهون والسكر، يوفر لك هذا التطبيق المعلومات الخاصة بأكثر من نصف مليون من منتجات الأسواق الممتازة، من بينها المعلبات والشيكولاتة، كما يقدم لك ميزات وعيوب المرتبطة باستهلاك هذه المنتجات.









5. لعبة Runelords Arena:

هي لعبة تقمص الأدوار، حيث تشارك في الكثير من المعارك القائمة على الأدوار والتي تتطلب الكثير من الإستراتيجية، تجمع بين العديد من المحاربين لشن هجمات خاصة لتحقيق أقصى استفادة من قوتهم، يمكنك جمع فرق مكونة من 5 أفراد لقتال لاعبين آخرين ورفع مستواهم.