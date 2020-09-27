في عيد ميلاده الـ 22.. 10 معلومات لا تعرفها عن محرك البحث الأول في العالم

يحتفل اليوم محرك البحث العملاق جوجل بعيد ميلاده الـ 22، وكالعادة قام محرك البحث العالمي بتغير صورة شعار صفحة البحث من كلمة "google" إلى صورة حملت شكل اللاب توب ويجلس أمامها حرف الـ"G" الأول وهو يرتدي قبعة عيد الميلاد ويستعرض صور مختلفة لباقي حروف كلمة جوجل بالإنجليزية.





ومع استمراراستخدام محرك البحث جوجل على مستوي العالم منذ 22 عاما، فهناك الكثيرون ليس لديهم علم بكيفية إنطلاق جوجل وبدايته، لذا نرص فيما يلي عددًا من المعلومات عن محرك البحث العالمي "جوجل":









1. ترجع فكرة بناء محرك البحث إلى عام 1995، بعد أن عرض الطالب سيرجي برين، على زميله لاري بيدج فكرة إنشاؤه لتسهيل إيجاد المعلومات على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).





جوجل على برين شيك بمبلغ 100 ألف دولار عام 1998، لشراء محرك البحث. 2. قاما سيرجي برين ولاري بيدح بتنفيذ الفكرة في عام 1996، ولم تحقق النجاح المطلوب لتعرض مجموعةعلى برين شيك بمبلغ 100 ألف دولار عام 1998، لشراء محرك البحث.





3. استحوذت جوجل على محرك البحث وقدمت أوراق تأسيس محرك البحث العالمي في 4 سبتمبر 1998، ولكنها تحتفل بعيد ميلادها فى 27 سبتمبر منذ عام 2006.





4. كان محرك البحث في البداية يعرف باسم Backrub، ولكن في عام 1996 قامت الشركة الأمريكية بتغيير اسمه إلى "جوجل".





5. كان مقر شركة "جوجل" في البداية في غرف نوم سيرجي ولاري بالمدينة الجامعية في ستانفورد، ثم أصبح مقرها الرئيسي في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





6. أصبح برين الآن المالك الرئيسي لشركة جوجل، وزميله لاري بيج هو الرئيس التنفيذي للشركة، وهم من أغنى 10 أشخاص في العالم.





7. تمتلك الشركة الأم لجوجل Alphabet Inc، أكثر من 200 شركة جميعها في مجال الإنترنت مثل خرائط جوجل ويوتيوب.





8. تضم شركة جوجل أكثر من 72 ألف موظف في 50 دولة مختلفة.





9. باستخدام محرك البحث العالم ، يمكنك البحث بأكثر من 150 لغة تضم أكثر من 190 بلدًا حول العالم.





10. يعد محرك بحث جوجل الأول عالميا والأكثر استخدام بين الناس، حيث أظهرت بعض الاحصائيات السابقة أن جوجل يمتلك90.3 % من حصة السوق العالمية لمحركات البحث.