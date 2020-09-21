أول محرك بحث فلسطيني.."إيلياء" بديل لجوجل لدى الفلسطينيين.. فيديو

عرضت قناة الغد تقريرا عن إطلاق مبرمجين فلسطينيين أول محرك بحث فلسطيني حيث أن مجموعة من المبرمجين في شمال الضفة الغربية أطلقوا محرك البحث "إيلياء" و هو أول محرك بحث على نظام الويب و سيكون بديل لـ جوجل





و تم تفعيل النسخة التجريبية في خمس دول عربية منها الجزائر و يوفر المحرك خدمة البريد الإليكتروني كبديل لمحركات البحث الأخرى التي تفرض القيود إتجاه المحتوي الفلسطيني.





و من جانبه وضح رامي أبو صلاح مؤسس محرك البحث "إيليلاء"، أن الهدف من إنشاء محرك البحث هو تهميش القضية الفلسطينية و فلسطين عن الخريطة، لذلك فهدف الشركة هو إقناع الفلسطينين أن هناك محرك بحث أفضل و يعرض القضية الفلسطينية دون موانع.

وأوضح التقرير أن محرك البحث لا يقتصر على عرض القضية الفلسطينية بل يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل شبكة إتصال إجتماعي خاصة و يتم تصميم موقع لمشاركة الفيديو.



