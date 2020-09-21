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توك شو

أول محرك بحث فلسطيني.."إيلياء" بديل لجوجل لدى الفلسطينيين.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
محرك بحث
محرك بحث
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قسم التوك شو
عرضت قناة الغد  تقريرا عن إطلاق مبرمجين فلسطينيين أول محرك بحث فلسطيني حيث أن مجموعة من المبرمجين في شمال الضفة الغربية أطلقوا محرك البحث "إيلياء" و هو أول محرك بحث على نظام الويب و سيكون بديل لـ جوجل.

و تم تفعيل النسخة التجريبية  في خمس دول عربية منها الجزائر و يوفر المحرك خدمة البريد الإليكتروني كبديل لمحركات البحث الأخرى التي تفرض القيود إتجاه المحتوي الفلسطيني.

و من جانبه وضح رامي أبو صلاح مؤسس محرك البحث "إيليلاء"، أن  الهدف من إنشاء محرك البحث هو تهميش القضية الفلسطينية و فلسطين عن الخريطة، لذلك فهدف الشركة هو إقناع الفلسطينين أن هناك محرك بحث أفضل و يعرض القضية الفلسطينية دون موانع.
 
وأوضح التقرير أن محرك البحث لا يقتصر على عرض القضية الفلسطينية بل يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل شبكة إتصال إجتماعي خاصة و  يتم تصميم موقع لمشاركة الفيديو. 

بينما قالت ليانا عزامطة، إن الفلسطينيين سوف يتجهون إلى محرك البحث " إلياء" لأنه يقدم كل الخدمات اللازمة  و يعبر عن الفلسطينيين.
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