من بدايته في جراج لأكبر محرك بحث في العالم.. في الذكرى الـ 22 لجوجل.. 10 حقائق لا تعرفها

في مثل هذا اليوم، في الرابع من سبتمبر، عام 1998، أسسا شابين من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، لاري بايج Larry Page ، و سيرجي برين Sergey Brin، محرك البحث الأضخم في العالم ، جوجل، والذى يسيطر بنحو 90 % من سوق البحث العالمي.





وفي الذكرى الثانية والعشرين لمحرك البحث الأضخم والأشهر في العالم، جوجل إليك 10 أشياء لا تعرفها عنه :









1- تم تأسيس محرك البحث جوجل عن طريق الصدفة

وجاء تأسيس المحرك من قبيل الصدفة البحتة حيث التقا سيرجي برين و لاري بايج عن طريق الصدفة، حيث قاما بتأسيس محرك يسمى BackRub في البداية لاسترجاع روابط الانترنت، قبل تأسيس المحرك.





2- كان مقر الشركة عبارة عن جراج في ولاية كاليفورنيا في بداية الأمر إلى أن أصبحت من أكبر شركات العالم.





3- وصل محرك بحث جوجل إلى أكثر من مليار صفحة للمرة الأولى في 26 يونيو عام 2000





4- كان يعتقد أن تطبيق البريد الإلكترونى Gmail كذبة أبريل حيث تم إطلاقه من قبل الشركة في 1 أبريل، عام 2004 ، ويمتلك التطبيق في الوقت الحالى أكثر من 1.4 مليون مستخدم نشط.





5- دخلت كلمة Google في قاموس اللغة الانجليزية Merriam-Webster في عام 2006 كفعل معناها ابحث في جوجل.





6- يخدم تطبيق Google Translate للترجمة أكثر من 500 مليون مستخدم، ويقوم بترجمة أكثر من 100 لغة، وتم إطلاقه في عام 2006.





7- أصبح تطبيق الخرائط Google Maps في حوالى 199 دولة ويخدم المليارات من البشر حول العالم.





8- وصل محرك البحث Google Maps وهو الاسم الرسمى لمحرك جوجل أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، وذلك منذ انشائها في عام 2008.





9- لم يبدأ المحرك باسم Google في البداية كان اسم المحرك googol ولكن تغير اسمه فيما بعد ليصبح الاسم المعروف المعروف لدينا باسم محرك جوجل Google .





10- تسيطر جوجل على حوالى 90 % من من سوق البحث العالمي، في الوقت الذى أصبحت فيه المئات من المواقع في الصين محظورة.





وعلى الرغم من أن ذكرى تأسيس محرك جوجل هى اليوم إلا ان الشركة تقوم بالاحتفال بها في يوم 27 من نفس الشهر، ويتولى الهندى ساندر بيتشاي Sundar Pichai منصب الرئيس التنفيذى لجوجل، منذ عام 2015، وذلك بعد لاري بايج أحد المؤسسين.























