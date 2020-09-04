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تكنولوجيا

اعرف الزحمة قبل حدوثها .. ميزة جديدة في خرائط جوجل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
للنشر 7 صباحا//اعرف
للنشر 7 صباحا//اعرف الزحمة قبل حدوثها..ميزة جديدة فى خرائط
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قسم التكنولوجيا
بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق الخرائط الخاص بجوجل Google Maps على مدار السنوات الماضية، كشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكي أمس عن كيفية بدء استخدامه للذكاء الإصطناعي في التنبؤ بحركة المرور في الشوارع علي مدار اليوم، و من ثم تحديد أفضل الطرق للحركة قبل حدوث الزحام.

وبحسب CNET التقني، أوضحت جوجل أن التنبؤات الدقيقة مبنية علي تحليل حركة المرور خلال السنوات الماضية، و الربط بينها وبين ظروف حركة المرور في الوقت الراهن، للخروج بتوقعات سليمة إلى حد كبير. 

وأشارت جوجل إلى أن الشراكة الأخيرة مع مختبر أبحاث DeepMind التابع لشركة ألفابت الشهيرة للتكنولوجيا، ساعدت على تحسين دقة الخدمة المقدمة للمستخدمين، إذ استطاعت الشركة تحقيق معدلات دقة عالية تجاوزت 97% فى معظم الرحلات.

و تابعت جوجل أنه فى عصر فيروس كورونا، ومع قلة خروج الأفراد من منازلهم، اضطرت الشركة لتحديث قاعدة بياناتها الخاصة لتعتمد بشكل رئيسى على أشكال حركة المرور التى شهدتها الشوارع فى الأسابيع الأخيرة، مستبعدة الأشكال القديمة لحركة المرور المعتادة فى الشارع.

وكانت جوجل قد كشفت فى وقت سابق عن خدمة جديدة لتطبيق الخرائط، تتيح للمستخدم إمكانية الدفع مقابل وقوف السيارة، فضلًا عن مشاركة الكود الخاص بمكان وقوفها.
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