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تكنولوجيا

تسرق أموالك.. جوجل تزيل 6 تطبيقات تتضمن برنامج الـ Joker الخبيث.. تعرف عليها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
جوجل تزيل 6 تطبيقات
جوجل تزيل 6 تطبيقات تتضمن برنامج الـ Joker الخبيث
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شيماء عبد المنعم
كشف باحثو الأمن السيبراني عن 6 تطبيقات ضمن متجر جوجل بلاي تتضمن برنامج الجوكر Joker الخبيث، والتي حصلت على أكثر من 200 ألف عملية تنزيل على هواتف أندرويد، حيث تتخفى برمجيات الجوكر الضارة داخل تطبيق شرعي في متجر تطبيقات أندرويد لكن بعد تثبيتها على الهاتف الذكي تقوم بعملية احتيال في الفوترة.

ووفقا لما ذكره موقع "zdnet" التقني، بعد تثبيت برنامج Joker على هواتف أندرويد، يقوم بإرسال رسائل SMS، إلى رقم ذو تكلفة مرتفعة أو عبر استخدام حساب الضحية لإجراء عمليات شراء بشكل متكرر باستخدام فواتير WAP، وتعود الأموال في النهاية إلى مشغلي الجوكر، ويحدث هذا النشاط بشكل خفى دون علم أو تدخل من المستخدم.


ومنذ عام 2017، كانت شركة جوجل قد أزالت أكثر من 1700 تطبيق يتضمن برنامج الجوكر الخبيث، من متجر تطبيقات هواتف أندرويد بلاي، لكن البرامج الضار تستمر في الظهور مرة أخرى على المنصة.

واكتشف باحثو في شركة Pradeo الأمنية، 6 تطبيقات جديدة تتضمن برمجية الجوكر الخبيثة، ومن بينها تطبيق يسمى Convenient Scanner 2، تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة، بينما تم تنزيل تطبيق آخر يسمى Separate Doc Scanner، 50 ألف مرة، بالإضافة إلى تطبيق آخر يدعي أنه يحمي خصوصيتك تحت اسم Safety AppLock، وقد تم تثبيته 10 الآلاف مرة.

وبينما حصل تطبيقى Push Message-Texting&SMS و Emoji Wallpaper، على 10 الآلاف عملية تنزيل، بينما تم تنزيل تطبيق واحد يسمى Fingertip GameBox نحو 1000 مرة.
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