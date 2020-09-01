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اقتصاد

من بينها تركيا.. جوجل تقرر زيادة أسعار إعلاناتها 5% في 3 دول

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:47 م
رسالة جوجل حول زيادة
رسالة جوجل حول زيادة قيمة الإعلانات
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محمد صبيح
أخطرت شركة جوجل العالمية عملاءها بزيادة 5% على قيمة ظهور إعلاناتها في هذه الدول: تركيا، النمسا، المملكة المتحدة (إنجلترا).


وقالت جوجل في رسالة عبر البريد الإلكتروني حصل "صدى البلد" على نسخة منها: "في 1 نوفمبر 2020، ستبدأ Google بتحصيل رسوم جديدة مقابل عرض الإعلانات في المملكة المتحدة وتركيا والنمسا".


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ابتداءً من (نوفمبر) 2020، سنضيف رسومًا إلى فاتورتك أو كشف الحساب القادم مقابل عرض الإعلانات في بلدان محددة:

الإعلانات المعروضة في تركيا: ستزيد تكلفة التشغيل التنظيمية التي تبلغ نسبتها 5 في المائة في فاتورتك أو كشف حسابك.

الإعلانات المعروضة في النمسا: ستزيد رسوم ضريبة الخدمات الرقمية (DST) في النمسا التي تبلغ نسبتها 5 في المائة في فاتورتك أو كشف حسابك.

الإعلانات المعروضة في المملكة المتحدة: ستزيد رسوم ضريبة الخدمات الرقمية (DST) في المملكة المتحدة التي تبلغ نسبتها 2 في المئة في فاتورتك أو كشف حسابك.

يعود السبب في إضافة تكاليف التشغيل التنظيمية إلى الزيادة الكبيرة في تعقيد اللوائح التنظيمية في تركيا وتكلفة الالتزام بها.


وتستند رسوم DST في النمسا والمملكة المتحدة إلى ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة في البلدَين.
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