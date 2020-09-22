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تكنولوجيا

شاهد.. جوجل تغير الأيقونة التاريخية لتطبيق Gmail .. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:01 م
جوجل تغير الأيقونة
جوجل تغير الأيقونة التاريخية لتطبيق Gmail
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ندى على
تعمل شركة جوجل Google على تغيير شكل وتصميم الرمز الايقونى التاريخى لتطبيق البريد الإلكترونى  Gmail ، حيث تعمل منذ فترة على إعادة تصميم الخدمات و التطبيقات الخاصة بها. 

وبحسب موقع  9to5Google فإن شركة جوجل تقوم بتغيير شكل الظرف الموجود على تصميم تطبيق Gmail، وستكتفى بالإبقاء على حرف  M فقط ، حيث سيكون حرف  M هو الجزء الوحيد الباقى من الأيقونة التاريخية للتطبيق. 

Gmail pronta a cambiare il logo: ecco l'immagine della nuova ''M''. Cambierà anche l'interfaccia? | Hardware Upgrade

وقامت جوجل بمشاركة صورة بلون واحد لتطبيق Gmail ولكن ليس من المعروف حتى الآن ماذا ستكون الألوان الجديدة للتطبيق نفسه،  إلا أن جوجل تعمل على تغيير الأربع ألوان  الأساسية في شعار Google . 

وفقا للموقع فإنه من المتوقع قريبا أن تقوم جوجل بإضافة بعض الميزات الجديدة على تطبيق Gmail بخلاف تغيير الرمز والألوان، وذلك حتى تستسطيع جوجل المنافسة بتطبيق Gmail ل Slack. 
وحتى الآن لم تحدد جوجل تجديدا التاريخ الذى ستطلق فيه الشعار والألوان الجديدة لتطبيق Gmail ، وكانت جوجل قد أضافت 4 إضافات على تطبيق البريد الإلكترونى Gmail ليصبح ليس فقط تطبيق لتبادل الإيميلات المهمة، وإنما ليصبح للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية. 

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