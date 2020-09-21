خطوات يجب اتباعها عند سرقة حسابك على Gmail

يعتبر حساب تطبيق Gmail ليس فقط حساب للبريد الإلكترونى وإنما بوابة لحساباتك على خدمات وتطبيقات جوجل المختلفة، ومع ازدياد الهجمات الإلكترونية والإختراقات يتعرض الكثير من المستخدمين لسرقة حساباتهم على Gmail.





ويواجه الكثير من المستخدمين عند استرجاع حساباتهم على Gmail عدد من المشكلات مثل نسيان كلمة المرور او السر وكذلك عنوان البريد الإلكتروني الأمر الذى يعوقهم عند استرداد حساباتهم.





إقرأ أيضا : بخطوات بسيطة .. كيفية استعادة حسابك المسروق على فيسبوك





وبحسب صفحة الدعم الرسمية لجوجل يمكن للمستخدمين استرجاع حساباتهم على Gmail من خلال الخطوات الآتية:





عند نسيان كلمة السر:





سيُطلب منك بعض الأسئلة لتأكيد أن الحساب الذى سرق هو حسابك فعلا، لذلك يجب الإجابة بأفضل ما تستطيع.





قم بإعادة ضبط كلمة مرورك عندما يُطلب منك ذلك، واختر كلمة مرور قوية لم تستخدمها بالفعل مع هذا الحساب، أو قم بالتعرف على كيفية إنشاء كلمة مرور قوية.





عند نسيان عنوان البريد الإلكتروني





يجب تسجيل رقم هاتف أو عنوان البريد الإلكتروني المخصص للطوارئ للحساب، وهو عنوان إضافى





تسجيل الاسم الكامل في حسابك





جاوب على الأسئلة لتأكيد أنه حسابك.





سترى قائمة بأسماء المستخدمين التي تطابق حسابك.





إذا كان هناك شخص ما يستخدم حسابك :





إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم حساب جوجل Google الخاص بك دون إذنك ، فاتبع الخطوات لاستعادة حساب Google أو Gmail المخترقين.





قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك





قم بتغيير كلمة السر ووضع كلمة جديدة قوية وقم بتأكيدها





يجب تجنب خدمات استعادة الحساب وكلمة المرور، حيث ان ذلك من الممكن أن يكون اختراقا.



