بأبسط الخطوات.. طريقة تعطيل أو استعادة حسابك على إنستجرام

يرغب الكثير منا في التوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت، ولكثرة إنشغاله لا يريد أن يفقد الوصول إلى الحسابات الخاصة به على الشبكات الاجتماعية، لاسيما إنستجرام





ويعد إنستجرام Instagram ، موقع التواصل الأكثر شهرة لمشاركة الصور والفيديوهات حول العالم، وكغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكنك بطريقة بسيطة تعطيل حسابك على المنصة بشكل مؤقت والعودة في استخدامه مرة أخرى في أي وقت تريده.









وفيما يلي نستعرض إليك كيفية تعطيل حسابك على إنستجرام بشكل مؤقت، وخطوات إستعادته مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع "businessinsider".





- كيفية تعطيل حسبك على إنستجرام بشكل مؤقت:





1. سجل دخولك على حساب إنستجرام الخاص بك من متصفح الويب على هاتفك الذكي.





2. اضغط على صورة ملفك الشخصي أسفل يسار الشاشة.





3. من صفحتك الشخصية حدد تعديل الملف الشخصي.





4. مرر إلى أسفل، ثم اضغط أو انقر على تعطيل حسابي مؤقتًا أسفل يسار الشاشة.





5. حدد خيارا من القائمة المنسدلة الموجودة بجوار لماذا تعطّل حسابك.





6. أعد إدخال كلمة السر الخاصة بحسابك، وانقر على تعطيل الحساب مؤقتًا.





- كيفية إعادة تنشيط حسابك على إنستجرام Instagram:





1. من الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون أو أندرويد، افتح أيقونة تطبيق إنستجرام.





2. من صفحة تسجيل الدخول ، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب الذي ترغب في إعادة تنشيطه.









3. إذا كنت قمت مسبقا بحفظ بينات تسجيل الدخول على هاتفك، فعند النقر على زر تسجيل الدخول وسيتم نقلك إلى خلاصتك وسيتم استعادة حسابك إلى بشكل طبيعي.





الجدير بالذكر أنه يمكنك الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إلغاء تنشيط حسابك على إنستجرام لإعادة تنشيطه ، حيث تستغرق عملية التعطيل يومًا تقريبًا حتى تكتمل.