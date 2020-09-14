بعد إطلاق رمز QR.. خطوات لفتح بروفايل إنستجرام من تطبيقات الصور

قام تطبيق انستجرام بتفعيل رمز QR أو المسح الضوئى لجميع مستخدميه في أنحاء العالم، حيث أطلق هذه الخاصية لأول مرة في اليابان العام الماضي، ورغم حصول تطبيقات عديدة منذ فترة على رمز QR مثل واتسآب إلا أن انستجرام لم يفعل الميزة للجميع حتى وقت قريب.





وبحسب صفحة الدعم الرسمية من انستجرام فإن ميزة أو رمز QR للمسح الضوئى ستساعد المستخدمين على فتح تطبيق انستجرام وفتح البروفايل الخاص بهم من خلال أى تطبيق للصور أو التعديل عليها مباشرة باستخدام الرمز، وللقيام باستخدام رمز QR لفتح تطبيقات الصور يجب اتباع الخطوات التالية:









1- افتح تطبيق انستجرام Instagram واضغط في أعلى اليسار.





2- تأكد من أن علامة الاسم أو التاج nametag التي تحاول مسحها ضوئيًا مرئية أمامك.

3- قم بتمرير الكاميرا فوق علامة الاسم، واستمر في الضغط على شاشة الكاميرا واضغط عليها حتى يتم التقاط علامة الاسم أو التاج ، للقيام بالمسح الضوئى لعلامة الاسم من البروفايل الخاص بك.

4- انتقل إلى البروفايل الخاص بك واضغط فوق.





5- اضغط على الاسم أو التاج في أسفل الشاشة ثم اضغط على Scan a name

6- قم بتمرير الكاميرا فوق علامة الاسم حتى يتم التقاط علامة الاسم.



