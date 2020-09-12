للمشاهير فقط.. أفضل 7 تطبيقات تساعدك على إدارة حساب Instagram

يستخدم الملايين من الأشخاص موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram ، والذي يعد أكبر منصات التواصل الاجتماعي شيوعا، حيث يستخدم المنصة أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميا، ومن بينهم الكثير من المشاهير والمؤثرين الذين يهتم بمتابعتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن أجل الحسابات التي يتابعها كثير من المتابعين يقدم التطبيق المملوك لشركة فيسبوك ، تحليلات حول كيفية تفاعل متابعيك مع منشوراتك، ولكن إذا كنت تملك حسابا يتابعه الكثير من المستخدمين ولا تعرف كيفية إداراته، نستعرض لك فيما يلي بعض أفضل تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لتتبع نشاط متابعينك على إنستجرام ، بحسب ما ذكره موقع "bustle".









1. تطبيق Followers Track for Instagram:

يتيح هذاالتطبيق معرفة من يتابعك ومن يلغي متابعتك ومن يتفاعل مع مشاركاتك على موقع إنستجرام، ويظهر لك التطبيق أيضا من هم أكثر المتابعين نشاطًا وأقلهم نشاطًا، بناء على من يبدئ ويعلق على منشوراتك أكثر وأقل، وبالإضافة إلى ذلك يتيح لك التطبيق معرفة الحسابات التي تتابعها والتي لا تتابعك والعكس صحيح، كما يساعدك على الاحتفاظ بحسابات معينة أو إزالتها.









2. تطبيق Tracking Instagram Followers:

يطلعك هذا التطبيق على الكثير من المعلومات عن متابعينك، بالإضافة إلى أدوات رئيسية تساعدك على تتبع غير المتابعين، وكما يعرض لك التطبيق أيضًا أي من متابعيك غير نشط، وأي من المستخدمين يعجبهم أو يعلقون على منشوراتك دون متابعتك، وأي المتابعين يتفاعلون معك أكثر من غيرهم، وإلى جانب ذلك يمنحك التطبيق معلومات عن العلامات الأكثر شيوعا، والتوقيتات الأفضل لنشرها أو نشر قصتك.





3. تطبيق Reports+ for Instagram:

يقدم لك هذا التطبيق أكثر من 30 فكرة مفيدة، حيث يوفر لك من الأفضل من متابعينك ومن منهم الأسواء بناءا على عدد الإعجابات والتعليقات، كما أنه يكسر نمو حسابك في الرسوم البيانية التي تتعقب المتابعين الذين اكتسبتهم والتفاعلات التي حصلت عليها منشوراتك بمرور الوقت.









4. تطبيق Followers Pro - For Instagram:

يعد هذا أفضل تطبيق لتحليل إنستجرام من حيث السرعة والدقة، ويمنحك التطبيق معلومات حول متابعيك كما تفعل تطبيقات التتبع الأخرى، كما يمنحك قائمة بـ "المعجبين السريين" وهم حسابات تتفاعل مع كل المحتوى الخاص بك تقريبًا، حتى ولو لم يكونوا من متابعينك، ويقدم التطبيق بعض الأدوات الإضافية مثل الأداة التي تساعدك على تخطيط وجدولة المنشورات بناءً على اتجاهات نشاط متابعيك.





5. تطبيق Followers Track, for Instagram:

يسمح لك هذا التطبيق بالبقاء على اطلاع دائم بعلاقتك مع متابعيك، ويتيح لك التطبيق رؤية التفاعلات الفردية مع المتابعين، بما في ذلك عدد الإعجابات والتعليقات التي قدمتها لبعضكما البعض، ويمكنك القيام بأشياء أخرى مثل استخدام التطبيق لإعادة نشر القصص أو تحديد الساعات على إنستجرام.





6. تطبيق Iconosquare:

هو تطبيق تحليلي متعمق لكل منصتي إنستجرام وفيسبوك، بصرف النظر عن إعطائك معلومات حول المتابعين الأكثر إعجابا بمنشوراتك، يخبرك التطبيق أيضًا بمتوسط ​​عدد الإعجابات والتعليقات التي تتلقاها لكل منشو ، بالإضافة إلى نمو متابعيك بمرور الوقت، وإذا كنت ترغب في زيادة الإعجابات والمتابعين على حسابك باستخدام حسابات أو مواقع وسائط اجتماعية أخرى، فيمكنك استخدام التطبيق لتضمين حساب إنستجرام الخاص بك مع حسابات أخرى.





7. تطبيق Followers Master for Instagram:

إذا كنت تريد تطبيقا يمنحك معلومات أساسية عن المتابعين الجدد وغير المتابعين والمعجبين والمستخدمين الأكثر تفاعلا، التطبيق بسيط وسهل الاستخدام، ويتيح لك البقاء على اتصال مع الحسابات التي تساعد في نموك من خلال التفاعل مع مشاركاتك أكثر من غيرها، بالإضافة يمنحك التطبيق تحديثات حول أفكارك التي يمكنك استخدامها لتحسين تفاعل ملفك الشخصي.