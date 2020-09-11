لتمكين طلبة الجامعات من التعرف على زملائهم.. فيسبوك تطلق منصة Facebook Campus

في خطوة منها لمساعدة طلاب الجامعات على التواصل فيما بينهم، قامت شركة فيسبوك بإطلاق منصة Facebook Campus على تطبيقها الرئيسي لتمكين الطلبة من التعرف على زملائهم ومشاركة الأنشطة معهم.





وبحسب موقع The Verge فإن منصة Facebook Campus تقوم بنشر أخبار الجامعات فقط والأنشطة الطلابية والدخول في المجموعات المختلفة بالإضافة إلى التواصل عن طريق مكالمات الفيديو عبر Messenger Rooms .









ومنعت فيسبوك أى مستخدم عادى ليس من طلبة الجامعات، حتى يتسنى للطلبة مشاركة أنشطتهم بشكل طبيعى دون تطفل من الخارج، ويمكن للطلبة من خلال المنصة التعرف ومقابلة أصدقائهم على أرض الواقع في الحرم الجامعى.





وبعد الدخول على المنصة يقوم الطلاب بتسجيل تخصصهم الدراسى وسنة التخرج، ومكان المحاضرات وغيرها، ثم يقوموا بتخصيص بروفايل جديد لهم، وبفضل وضع صور لهم تتعلق بمنصة Facebook Campus سيتعرف عليهم زملائهم بسهولة.





وتعتبر منصة Facebook Campus هى أول منصة من فيسبوك تحاول خلق مجتمع متخصص يمارس أصحابة أنشطتهم ويقومون بالتواصل فيما بينهم بشكل طبيعى، لأول مرة في مواقع التواصل الاجتماعى.



