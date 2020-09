فيسبوك تعرض أموالا على مستخدميها لغلق حساباتهم.. اعرف السبب

وتتطلع فيسبوك إلى وصول المتطوعين الذين يقومون بغلق حساباتهم في فترة أسبوع إلى ستة أسابيع على فيسبوك وانستجرام إلى حوالى 200 ألف وحتى 400 ألف مستخدم، على أن يسمح لهؤلاء المشاركين في المشروع البحثى باستعادة حساباتهم وممارسة أنشطتهم الطبيعية عليها بعد الانتهاء من الانتخابات الأمريكية.

وقالت فيسبوك في إعلانها عن المشروع البحثى، إنها تنظر بجدية لتصحيح الخطأ الذى حدث في عام 2016، والذى يعرف إعلاميا بقضية كامبريدج أناليتيكا حيث قامت شركة كامبريدج أناليتيكا بجمع معلومات عن ملايين المستخدمين على فيسبوك دون موافقتهم لتستخدمها في الدعاية السياسية للتأثير على المستخدمين قبل الانتخابات الأمريكية عام 2016.

في سياق أخر أعلنت فيسبوك، مؤخرا، عن ميزة جديدة لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger ، والتي تعمل على تقييد عدد الأشخاص الذين يسمح بإعادة توجيه الرسائل إليهم إلى 5 أشخاص فقط، لوقف نشر الأخبار المزيفة على شبكتها الاجتماعية.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I