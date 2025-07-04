قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنزال جوي لقوات الاحتلال في موقع للحرس الجمهوري السوري
الفئات المستحقة لـ المعاش من العمالة غير المنتظمة
سعر أشهر جرام ذهب اليوم 4-7-2025
فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. احذره
طرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في البنوك اليوم 4-7-2025
إطلاق حملة لرفع وعى السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة
ترامب: قدمنا الكثير من الأسلحة لأوكرانيا وعلينا الحفاظ على أمننا أولا
مستشار محافظ البحر الأحمر: القرش كنز قومي..حمايته تجلب 200 ألف دولار سنويا
طريقة حصول الأجنبية المتزوجة من مصري على الجنسية
شبورة مائية صباحًا على الطرق ورياح نشطة .. والأرصاد تصدر تحذيرا
اللهم أرزقنا حسن الخاتمة.. سر ندم مصطفى كامل بعد وفاة أحمد عامر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفئات المستحقة لـ المعاش من العمالة غير المنتظمة

معاشات.. أرشيفية
معاشات.. أرشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة رقم (2) بند رابعاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل. 
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال)

 متى توافرت في شأنهم الشروط الآتية:


أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.


8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.


9- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.


10- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

قيمة الاشتراك 

وتبلغ قيمة الاشتراك 207 جنيهات شهريا ويزيد كل عام بنسبة ، وتختلف قيمة المعاش حسب مدة الاشتراك التى دفعها المشترك .

جدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وتقديم طلب اشتراك وصورة البطاقة مدون فيها المهنة.

كيف تحصل على معاش استثنائي معاشات التأمينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

شيكابالا

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الذباب المصري يغزو إسرائيل

رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد

صورة أرشيفية

ضبط كاميرات في حمام السيدات.. سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة في قبضة الأمن

بالصور

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد