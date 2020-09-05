على غرار واتساب.. فيسبوك تفرض قيودا على الرسائل المعاد توجيهها عبر Messenger

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن ميزة جديدة لتطبيق التراسل التابع لها ماسنجر Messenger ، والتي تعمل على تقييد عدد الأشخاص الذين يسمح بإعادة توجيه الرسائل إليهم إلى 5 أشخاص فقط.





ووفقا لما ذكره موقع "slashgear"، تهدف ميزة فيسبوك لفرض بعض القيود على الرسائل والتي تأتي على غرار خاصية تطبيق واتساب التابع لها، لوقف نشر الأخبار المزيفة على شبكتها الاجتماعية، بحيث إذا تلقى المستخدم رسالة معاد توجيهها أكثر من خمس مرات، فلن يتمكن من إرسالها إلا إلى محادثة واحدة في كل مرة.





وقالت شركة فيسبوك في تدوينة لها: "كجزء من جهودنا المستمرة لتزويد الأشخاص بتجربة مراسلة أكثر أمانا وخصوصية، نقدم اليوم حدا لإعادة التوجيه في مسنجر، لذلك لا يمكن إعادة تحويل الرسائل إلا إلى خمسة أشخاص أو مجموعات في المرة الواحدة".





وأضافت:"يعد الحد من إعادة التوجيه طريقة فعالة لوقف انتشار المعلومات المضللة السريعة الانتشار، والمحتوى الضار الذي قد يتسبب في ضرر حقيقي في العالم".





الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك Facebook، أعلنت عن ميزة تحكم وخصوصية جديدة مميزة أواخر شهر يوليو، حيث أضافت خاصية App Lock، لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، لتوفير عوامل أمان وتحكم وخصوصية جديدة على غرار واتساب.