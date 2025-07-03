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الريان القطري يتوصل لاتفاق مع وسام أبوعلي.. والقرار النهائي بيد الأهلي (خاص)
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الريان القطري يتوصل لاتفاق مع وسام أبوعلي.. والقرار النهائي بيد الأهلي (خاص)

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
إسراء أشرف

كشف مصدر موثوق، عن تفاصيل مفاوضات الريان القطري مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، مشيرا إلى أن النادي القطري توصل لاتفاق مبدئي مع وكيل اللاعب، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر، في تصريحاته، أن إدارة الريان أنهت اتفاق كافة تفاصيل التعاقد مع وكيل وسام أبو علي، وتنتظر الآن الرد الرسمي من النادي الأهلي لحسم الصفقة.

وكان الأهلي قد تلقى عدة عروض عربية وأوروبية لضم مهاجمه الفلسطيني خلال الفترة الماضية، إلا أن إدارة النادي أبدت تمسكًا شديدًا باللاعب، ورفضت فكرة رحيله.

يُذكر أن الأهلي أصدر بيانًا رسميًا مؤخرًا، أعلن خلاله رفضه التام للتفريط في وسام أبو علي، مؤكدًا تمسك الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وجاء القرار بعد اجتماع ثلاثي جمع رئيس النادي محمود الخطيب، والمدير الفني ريبيرو، والمدير الرياضي محمد يوسف، حيث تم الاتفاق على أهمية استمرار اللاعب في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة.

وسام ابوعلي وسام أبوعلي الأهلي الريان الريان القطري

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