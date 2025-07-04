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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنزال جوي لقوات الاحتلال في موقع للحرس الجمهوري السوري

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمود نوفل

ذكرت مصادر سورية أن قوة إسرائيلية مؤلّفة من 3 مدرّعات دخلت قرية رخلة في ريف دمشق الغربي، قرب الحدود اللبنانية مقابل بلدة يحمر في قضاء راشيا، في أول توغل من نوعه في هذه المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قوة إسرائيلية خاصة نفذت إنزالاً جوّياً في منطقة يعفور بريف دمشق، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة، بمشاركة ثلاث مروحيات حلّقت في أجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، فإنّ الإنزال استهدف موقعاً كان يتبع للحرس الجمهوري السوري السابق، حيث استمرت عملية التفتيش فيه لخمس ساعات قبل مغادرة القوة عبر المروحيات.
 

كما ببنت المصادر السورية إنّ قوة إسرائيلية أخرى دخلت إلى قرية صيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، عبر 6 عربات عسكرية.

ونبهت إلى أنّ قوّة من 3 سيارات توغّلت في موقع سابق للجيش السوري قرب قرية عين ذكر في حوض اليرموك.
 

وقبل ذلك؛ أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عن عملية خاصة قام بها في جنوبي سوريا، حيث اعتقلت قوات "لواء الجولان" عدد من المواطنين.

وصرح  إذاعة "جيش" الاحتلال، بأنّه "أُتيحت العملية بفضل حرية الحركة الإسرائيلية في جنوب سوريا"، مشيرةً إلى أنّه "تستطيع القوات الوصول إلى كل قرية وكل منزل، واعتقال أي شخص مطلوب.

سوريا الحرس الجمهوري جيش الاحتلال لبنان دمشق

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