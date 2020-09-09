إزاى توقف تشغيل الفيديوهات تلقائيًا على فيسبوك

يعانى الكثير من مستخدمي منصة التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسيوك من خاصية تشغيل مقاطع الفيديو التلقائية، والتى تكلفهم الكثير من رصيد الإنترنت على هواتفهم الذكية.
لطالما بذل مستخدمو فيسبوك الكثير من الجهد بحثًا عن طريقة لإيقاف هذه الميزة غير المستحبة لدى معظمهم ولكن دون جدوي، إلا أن موقع ذا فيرج التقني كشف عن طريقة إيقافها بكل سهولة، والتى نستعرضها فيما يلى.
1- الكومبيوتر المكتبي
اذهب إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات، وبعدها قائمة مقاطع الفيديو، و اضغط على إيقاف التشغيل التلقائي.
2- آيفون
اذهب إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات، ستجد فى الأسفل خيار “الوسائط وجهات الاتصال”، و اضغط على “مقاطع الفيديو والصور”. أخيرًا، و أخيرا إيقاف “التشغيل التلقائي”.
3- أندرويد
ذهب إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات، وستجد فى الأسفل خيار “الوسائط وجهات الاتصال”، و اضغط على “مقاطع الفيديو والصور”. أخيرًا، و أخيرا اضغط على عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.