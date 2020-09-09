إزاى توقف تشغيل الفيديوهات تلقائيًا على فيسبوك

اذهب إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات،

ستجد فى الأسفل خيار “الوسائط وجهات الاتصال”، و اضغط على “مقاطع الفيديو والصور”. أخيرًا، و أخيرا إيقاف “التشغيل التلقائي”.