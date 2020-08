أبرزها إخفاء حسابك.. 6 ميزات بتطبيق إنستجرام يجهلها الكثيرون

شبكة الإنترنت ، والذي يعمل بصورة متكاملة كتطبيق لالتقاط الصور وإضافة الفلاتر والمرشحات إليها، إلى جانب مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. يعد تطبيق إنستجرام Instagram ، من أشهر التطبيقات المجانية لمشاركة وتعديل الصور والفيديوهات على، والذي يعمل بصورة متكاملة كتطبيق لالتقاط الصور وإضافة الفلاتر والمرشحات إليها، إلى جانب مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.





وتعمل الشركة المالكة لموقع إنستجرام "فيسبوك"، على إضافة المزيد من الميزات للخدمة كعادتها مع خدماتها الآخرى مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر، والتي استحوذت عليه في 12 أبريل عام 2012، من خلال صفقة بلغت قيمتها مليار دولار، ومن بين أخر الميزات التي إضافتها عملاقة التواصل الاجتماعي لموقع إنستجرام هي ميزة رمز الاستجابة السريعة QR.









وقد أضافت الشركة المالكة للمنصة ميزة رمز الاستجابة السريعة QR، لمستخدمي تطبيق إنستجرام في جميع إنحاء العالم، حيث يمكن للشركات والأفراد إنشاء رموز QR ، ومسحها ضوئيا من أي تطبيقات كاميرا داعمة تابعة لجهات خارجية، لمشاركة ملفات تعريف أخرى والوصول إليها بسهولة.





ويمكن للمستخدمين إنشاء رمز الاستجابة السريعة، من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات settings، في ملف التعريف الخاص بك على تطبيق "إنستجرام"، وانقر فوق رمز الاستجابة السريع QR code، ويمكنك بعد ذلك حفظ أو مشاركة الصورة.





وفي السابق أطلقت إنستجرام عدة مزايا نستعرض فيما يلي أبرزها:





1. حظر التعليقات السلبية: تعمل هذه الميزة على مساعدة أولئك المستخدمين الذين يمتلكون عدد كبير من المتابعين على إدارة العديد من التعليقات السلبية، حيث ستتيح لهم إمكانية إزالة العديد من التعليقات السلبية معا، بالإضافة إلى حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية.





ولاستخدام هذه الميزة على هواتف آيفون، يمكن للمستخدم النقر على أي تعليق، ثم النقر على أيقونة النقاط في الزاوية العليا اليمنى، حيث ستختار إدارة التعليقات Manage Comments، حيث سيسمح لك ذلك اختيار ما يصل إلى 25 تعليقا لحذفه مرة واحدة.





وفي نظام أندرويد، يمكن الضغط مطولا على أي تعليق، ثم النقر على أيقونة النقاط، حيث يمكن إزالة التعليقات، وحدد حظر او تقييد الحسابات.





2. التعليقات المثبَتة Pinned Comments: تشجع إنستجرام على نشر التعليقات الإيجابية، من خلال ميزة التعليقات المثبَتة Pinned Comments، والتي تتيح للمستخدمين طريقة للترويج للتعليقات الإيجابية، من خلال تثبيت بعض التعليقات المميزة أعلى التعليقات.





3. عناصر التحكم في الإشارة: تطرح إنستجرام مجموعة من عناصر التحكم الموسعة، والتى تسمح للمستخدمين بتحديد الحسابات التي يمكنها الإشارة إليهم في المنشورات، حيث سيمكنهم الاختيار بين الجميع Everyone، أو الحسابات المُتابَعة Only People You Follow، أو لا أحدNo One. هذا، إلى جانب تقييد الإشارة إلى المستخدمين في التعليقات، والتسميات التوضيحية، والقصص.





4. حفظ الصور قبل نشرها أو تعديلها على إنستجرام: يتيح لك تطبيق إنستجرام حفظ الصور الأصلية التي قمت بالتقاطها مباشرة عبر التطبيق، وذلك قبل التعديل عليها وإضافة المؤثرات، يمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق وتمكين خيار حفظ الصور الإصلية Save Original Photos.





5. معرفة التطبيقات التى سجلت دخولك إليها بواسطة إنستجرام: على غرار فيسبوك يمكن تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات بواسطة حسابك عبى إنستجرام، ويمكنك معرفة تلك التطبيقات التي إعطيتها بعض الصلاحيات للوصول لحسابك، ولكن يمكنك ذلك من خلال فتح حسابك على إنستجرام من متصفح الويب على سطح المكتب، وبعد تسجيل دخولك إلى حسابك اذهب إلى الإعدادات وانقر على خيار إدارة التطبيقات Manage Applications، ومن خلال الصفحة الجديدة يمكن رؤية وإزالة التطبيقات الغير مرغوب فيها.





6. إخفاء حسابك: يتيح لك تطبيق إنستجرام إخفاء حسابك وصورك لشخصية على إنستجرام من أعين المتطفلين، وذلك للحفاظ على خصوصيتا على الشبكة الاجتماعية ويمكنك ذلك من خلال إخفاء حسابك عن الأشخاص الغير متابعين لك بجعل حسابك خاصا اضغط على صورة الملف الشخصي الخاص بك على إنستجرام ثم انقر على الإعدادات ثم قم بتمكين الزر بجوار خيار حساب خاص Private Account.